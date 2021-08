Yashahime 2: trailer, poster e un nuovo personaggio

Il sito ufficiale di Yashahime, l’anime spinoff di Inuyasha (potete trovare tantissimi gadget a tema e i numeri del manga originale di Rumiko Takahashi Inuyasha in questa ricca pagina su Amazon) ha svelato tante interessantissime novità su Yashahime 2, la nuova stagione in arrivo: un personaggio che non avevamo mai visto prima, l’artista che ha formato la sigla finale, una visual e anche un trailer di lancio. Inoltre, l’account Twitter di Viz Media per l’anime ha svelato un nuovo trailer!

Yashahime 2: tutte le ultime novità

Iniziamo con la sigla di chiusura, composta ed eseguita dal gruppo di musica pop femminile Little Glee Monster, mentre la band idol maschile NEWS tornerà per eseguire la sigla di apertura dell’anime; aveva eseguito la seconda canzone di apertura della stagione precedente.

La nuova visual promozionale ci mostra i diversi personaggi che daranno presto vita a Yashahime 2:

Inoltre, Saki Fujita si unirà al cast di doppiatori della serie prestando la propria voce a un nuovo personaggio, Rion:

Infine, qui di seguito vi mostriamo il nuovissimo trailer di lancio per Yashahime 2:

Teruo Sato, regista di Inuyasha, ha diretto l’anime per lo stesso studio, Sunrise, e Katsuyuki Sumisawa è stata autrice degli script della serie, dopo aver fatto lo stesso per Inuyasha e Mobile Suit Gundam Wing. La stessa Takahashi è stata accreditata come la principale character designer, Yoshihito Hishinuma (Yakitate!! Japan, City Hunter: Private Eyes) è tornato da Inuyasha per adattare i design dell’autrice per l’animazione. Anche Kaoru Wada (3×3 Eyes, Battle Angel) è tornato, dopo il suo lavoro per Inuyasha, per comporre la musica.

Takahashi ha lanciato il manga originale di Inuyasha su Weekly Shonen Sunday nel 1996 e lo ha concluso nel 2008. La serie anime Inuyasha di 167 episodi basata sul manga è andata in onda dal 2000 al 2004. Un anime sequel di 26 episodi intitolato Inuyasha: The Final Act è andato in onda dal 2009 al 2010. La serie ha ispirato quattro film e un cortometraggio anime di 30 minuti.

Yashahime 2 sarà presentato in anteprima in Giappone su Yomiuri TV e NTV il 2 ottobre, mentre sarà distribuito in streaming su Crunchyroll, dove potete trovare anche la prima stagione della serie.