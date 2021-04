Yasuke: pubblicato il trailer ufficiale

Qualche settimana fa vi avevamo mostrato le prime immagini di Yasuke, il nuovo anime prodotto da Netflix sulla figura dell’omonimo personaggio conosciuto (poco) nella cultura popolare come il primo e unico samurai di origine africane della storia.

Originariamente chiamato Yusufe, proveniente dal Mozambico, nel XVI secolo venne deportato come servitore del gesuita italiano Alessandro Valignano in Giappone. Qui le sue qualità di guerriero attirarono l’attenzione di Oda Nobunaga, che lo liberò e gli conferì il grado di samurai, impiegandolo addirittura come guardia del corpo personale.

La storia alla base dell’anime sarà però molto diversa dalla storiografia. Il guerriero samurai di origine africana Yasuke, doppiato da LaKeith Stanfield, ormai ritiratosi dal ruolo, sarà costretto a tornare alla sua vita di combattimenti e violenza per proteggere una misteriosa ragazza da misteriose forze oscure.

Nella prima parte del trailer vediamo Yasuke alle prese con il rifiuto e il razzismo degli altri samurai, che lo liquidano citando la “vecchia via” nonostante sia stato al servizio di Oda Nobunaga. Vediamo rapidamente che la quantità di violenza e sangue sarà abbondante, come effettivamente ci si aspetterebbe da un anime ambientato nell’era Sengoku, anche se mista a un certo dark fantasy. Sembra infatti essere coinvolta una profezia che riguarda il “leggendario guerriero nero” destinato a salvare le persone dal male nel mondo.

Il ruolo di director è stato affidato a LeSean Thomas, quindi una personalità con una sostanziosa esperienza alle spalle. In passato è stato storyboard artist per produzioni come Kim Possible, The Batman, Batman: The Brave and the Bold e Green Lantern: First Flight. Recentemente invece ha lavorato a Black Dynamite, The Legend of Korra, The Boondocks e Children of Ether. Per la creazione dell’anime Thomas lavorerà con lo studio MAPPA.

L’anime sarà disponibile dal prossimo 29 aprile e consisterà di sei episodi.