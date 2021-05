Yasuo Ohtagaki (Mobile Suit Gundam Thunderbolt) lancia un nuovo manga

Yasuo Ohtagaki, autore di Mobile Suit Gundam Thunderbolt, disegnerà un nuovo manga basato sulla serie anime di robot: Fang of the Sun Dougram (Taiyō no Kiba Dougram). Il manga, completamente a colori, si intitola Get truth Taiyō no Kiba Dougram e sarà lanciato come web manga sul sito deBigComic4 di Shogakukan il 28 maggio. A dare la notizia la casa editrice giapponese Shogakukan.

Fang of the Sun Dougram: l’anime

Fang of the Sun Dougram è uno dei primi anime mecha della Sunrise dopo Mobile Suit Gundam, e da molti è considerato un anime fondamentale per il sottogenere “real robot” degli anime mecha, caratterizzato da tattiche militari realistiche e intrighi politici.

Fang of the Sun Dougram è incentrato su un mondo colonia periferico chiamato Deloyer, governato dalla Federazione terrestre attraverso il suo governatore planetario Donan Cashim. Il pugno di ferro di Donan Cashim alla fine porta alla dichiarazione della legge marziale in tutto il Deloyer, e in risposta, un gruppo di guerriglieri insorge per rovesciare il governo planetario. Crinn, il figlio di Donan Cashim, è disilluso dai metodi del padre. Un talentuoso pilota di armature da combattimento, si unisce ai ribelli, pilotando l’armatura da combattimento “Dougram” negli scontri contro il governo.

Fang of the Sun Dougram festeggia quest’anno il 40° anniversario e proprio per questo Yasuo Ohtagaki ha deciso di omaggiare la serie con un manga completamente a colori che verrà supervisionato da Ryousuke Takahashi, il regista dell’anime originale del 1981.

Mobile Suit Gundam Thunderbolt: il manga

Yasuo Ohtagaki ha lanciato il manga di Mobile Suit Gundam Thunderbolt sulla rivista Big Comic Superior di Shogakukan nel marzo 2012 mentre in Italia è in corso di pubblicazione per la Star Comics:

A causa di un eccessivo incremento demografico della popolazione mondiale, gli esseri umani hanno iniziato a trasferirsi nello spazio. Nel 79° anno di questa era, in una zona invasa da detriti e tormentata da scariche elettriche, infuria la battaglia tra il Principato di Zeon e le forze della Federazione per il controllo dell’area… Protagonisti di questa storia saranno di nuovo i Mobile Suit Gundam pilotati dai migliori piloti della galassia!

Recuperate il primo volume di Mobile Suit Gundam Thunderbolt disponibile su Amazon.