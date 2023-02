Secondo quanto riferito da Deadline, la stagione 5 di Yellowstone, la serie televisiva western del 2018 creata da Taylor Sheridan e John Linson con protagonista Kevin Costner, sarà l’ultima.

La stagione 5 di Yellowstone sarà l’ultima?

Dopo il suo debutto nel 2018, la serie ha ottenuto un buon successo da parte del pubblico, tuttavia, secondo quanto emerso, la serie TV Yellowstone terminerà con la sua quinta stagione. I motivi, secondo quanto riportato, sembrano essere dettati da una serie di problematiche causate da Kevin Costner. L’attore, sembra infatti essere stato stato in disaccordo sui programmi che lo vedevano coinvolto nelle riprese.

Yellowstone Stagione 4

Se questa è una brutta notizia per tutti i fan, ad addolcire la pillola arriva però anche la notizia che il franchise non morirà, poiché Taylor Sherida, co-creatore e showrunner, ha intenzione di continuare la sua storia tramite nuove produzioni che vedrebbero l’inserimento di Matthew McConaughey come protagonista. Attualmente però, le notizie sul futuro del franchise sono ancora pochissime, ad eccezione di una dichiarazione rilasciata proprio da Paramount Network relativa all’importanza di Kevin Costner nel franchise e dell’ingresso del premio Oscar Matthew McConaughey:

Non abbiamo notizie da segnalare. Kevin Costner è una parte importante di Yellowstone e speriamo che sia così per molto tempo a venire. Grazie alla brillante mente di Taylor Sheridan, lavoriamo sempre alle espansioni del franchise di questo incredibile mondo che ha costruito. Matthew McConaughey è un talento fenomenale con cui ci piacerebbe collaborare.

La trama e il cast della serie TV

Yellowstone narra le vicende della famiglia Dutton, proprietaria del più grande ranch del Montana, all’interno di contesto moderno western. Al centro della storia, la famiglia è impegnata ad affrontare molte minacce che si parano sulla loro strada, poiché i conflitti con la riserva indiana di Broken Rock incombono sull’intero stato.

Nel cast troviamo all’opera Kevin Costner nei panni di John Dutton, Luke Grimesin quelli di Kayce Dutton, Kelly Reilly è Beth Dutton, Wes Bentley interpreta Jamie Dutton, Cole Hauser veste i panni di Rip Wheeler. La lista continua poi con Kelsey Chow come Monica Dutton, Brecken Merrill nei panni di Tate Dutton, Jefferson White in quelli di Jimmy Hurdstrom, Danny Huston in quelli di Dan Jenkins e Gil Birmingham è Thomas Rainwater. Infine, Ian Bohen interpreta Ryan, Denim Richards interpreta Colby e Forrie J. Smith interpreta Lloyd Pierce.

Vi informiamo che tutte la stagioni di Yellowstone sono attualmente disponibili per la visione su SKY e NOW.