Yofukashi no Uta – Call of the Night: annunciato l’anime

Due settimane fa vi avevamo detto che la casa J-POP avrebbe portato in Italia il manga Yofukashi no Uta – Call of the Night (Yofukashi no Uta) di Kotoyama, già autore di Dagashi Kashi (anche questo pubblicato dalla J-POP e che potete recuperare su Amazon). Ora il sito ufficiale aperto per l’occasione, ha annunciato che il manga godrà di una trasposizione animata e ha rivelato un video teaser, le immagini, il cast principale e lo staff. Il video, inoltre, rivela la sigla Yofukashi no Uta (Call of the Night) eseguita dai Creepy Nuts.

Yofukashi no Uta – Call of the Night: l’anime

L’anime debutterà nel blocco di programmazione Noitamina di Fuji TV il prossimo luglio.

Il cast comprende:

Gen Sato come Kо̄ Yamori e Sora Amamiya come Nazuna Nanakusa:

Questa la key visual:

Tomoyuki Itamura (Monogatari Series) dirige la serie sotto la supervisione di Tetsuya Miyanishi (Josee, La Tigre e i Pesci). Michiko Yokote (Bleach, Shirobako, Prison School, Cowboy Bebop) scrive le sceneggiature, Haruka Sagawa (Happy-Go-Lucky Days) cura il character design.

Kotoyama ha disegnato un’illustrazione per commemorare l’annuncio dell’anime:

Questa invece l’illustrazione disegnata dal character designer Sagawa :

Qui sotto potete guardare il trailer:

Yofukashi no Uta – Call of the Night: il manga

Kotoyama ha lanciato il manga Yofukashi no Uta – Call of the Night su Weekly Shonen Sunday ad agosto 2019. Shogakukan ha pubblicato l’ottavo volume il 16 luglio e pubblicherà il nono volume il 18 novembre.

In Italia arriverà grazie alla J-POP che descrive così la trama: