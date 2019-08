Yōkai! online il Kickstarter per il gioco di ruolo sul folklore giapponese

Live su Kickstarter la campagna per finanziare il gdr interpretativo Yōkai! basato sui mostri del folklore giapponese.

È live la campagna crowdfunding, sulla piattaforma Kickstarter, del gioco di ruolo autoprodotto italiano Yōkai!

Il crowdfunding si rivela essere uno strumento indispensabile per quegli autori intraprendenti che vogliono portare avanti progetti personali senza il bisogno di dover passare per un soggetto strutturato come un editore.

Yōkai! sarà un gioco di ruolo interpretativo, ideato da Moreno “Mopollas” Pollastri che permetterà ai giocatori di vestire i panni di diverse creature fantastiche tipiche del folklore e della mitologia giapponese.

All’interno del gioco ogni creatura riferirà ad un Clan di appartenenza il cui scopo sarà quello di aumentare la propria influenza nel mondo degli umani, tramite la paura e l’intimidazione. Gli Yōkai infatti dovranno riuscire a nutrirsi della paura degli esseri umani, questo permetterà loro di aumentare il proprio potere, il proprio prestigio personale e del Clan.

I giocatori dovranno però saper dosare le proprie influenze sul mondo materiale con attenzione poiché un’eccessiva attività potrebbe attirare l’attenzione di cacciatori di mostri ed esorcisti, con conseguenze poco piacevoli.

Il manuale base di Yōkai! conterrà tutto il necessario per creare uno Yōkai (razze giocabili, Poteri Arcani, equipaggiamento…), il regolamento basato su un sistema di gioco originale che utilizzerà i D12 e un’avventura completa. Il manuale dedicherà una parte anche all’ambientazione giapponese, con spiegazione delle sue regioni, dei vari luoghi di interesse e sarà inoltre illustrato interamente a colori.

Sarà possibile partecipare alla campagna crowdfunding di Yōkai! scegliendo tra tre diversi pledge, oltre alla consueta donazione a offerta libera: Yōkai Kohai, Yōkai Sempai e Yōkai Sensei.

Yōkai Kohai (13€) vi permetterà di ricevere il manuale base in formato digitale pdf, Yōkai Sempai (23€) oltre al pdf vi permetterà di ricevere la copia stampata e autografata del manuale base e Yōkai Sensei (30€) vi darà diritto al manuale stampato numerato e autografato, una borsa in tessuto con il logo del gioco ed una spilla speciale. Oltre a queste ricompense saranno previsti alcuni stretch goal, che si potrebbero attivare durante la campagna.

L’obiettivo principale della campagna di Yōkai! è stato fissato a 1.500€ e raggiunto, aprendo così la corsa agli stretch goal. Chi desiderasse sostenere questo progetto potrà farlo entro il 30 settembre 2019 e si vedrà recapitare le sue ricompense a partire da novembre 2019.

Per tutte le informazioni, o per partecipare alla campagna, vi rimandiamo alla pagina Kickstarter di Yōkai! a questo link.