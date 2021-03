Yu-Gi-Oh: Bandai ha prodotto una replica assemblabile del Puzzle del Millennio

Bandai ha prodotto una replica assemblabile del Puzzle del Millennio di Yugi Mutō, protagonista del manga e anime di Yu-Gi-Oh.

Il kit verrà rilasciato senza istruzioni, ma sarà facilmente costruibile anche per i principianti e conterrà dozzine di pezzi che si incastreranno per formare la collana di Yugi. Al momento, questa replica assemblabile è disponibile solo sul mercato giapponese e sembra che Bandai non sia intenzionata ad esportarla oltreoceano, ma esistono diversi servizi che permettono di importarlo anche sul territorio occidentale.

Il franchise di Yu-Gi-Oh è ancora oggi molto attivo, grazie soprattutto alle continue uscite di espansioni del gioco di carte collezionabili e le nuove serie animate che vengono prodotte. Inoltre, il mercato del merchandising dedicatogli è sempre in costante aggiornamento, con l’arrivo di pezzi da collezione sempre nuovi (dei quali il Puzzle del Millennio è solo l’ultimo di una serie).

Attualmente, quello di Yu-Gi-Oh è un franchise molto redditizio, con entrate globali che si aggirano intorno ai 16 miliardi di dollari, subito dopo tutto ciò che riguarda la Terra di Mezzo e l’universo creato da Tolkien, e poco davanti ai prodotti inerenti ai Peanuts.