Yu Yu Hakusho: Tatsumaki Studio annuncia la nuova figure di Yusuke Urameshi

Tatsumaki Studio proprio in questi giorni ha aperto i preordini della prima action figure dedicata alla serie di Yu Yu Hakusho (in Italia conosciuto come Yu degli Spettri), iniziando proprio dal protagonista Yosuke Urameshi. La figure farà parte della linea Mot! ON, realizzata in scala 1/12.

Yosuke Urameshi verrà realizzato in pvc con snodi e articolazioni di ultima generazione e proprio grazie a questi sarà possibile utilizzare le parti intercambiabili e i vari acessori inseriti all’interno della confezione. Ma vediamoli insieme:

tre volti intercambiabili

un effetto power

la bestia spirituale Pu

diverse mani intercambiabili

uno stand

Yu deglu Spettri (Yu Yu Hakusho) è un manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi, pubblicato sul magazine Weekly Shōnen Jump dal 1990 al 1994; l’opera è formata da 19 volumi, da cui è stata tratta una serie animata di 112 puntate suddivise in quattro stagioni, e due lungometraggi d’animazione. Il protagonista della storia è un ragazzo quattordicenne di nome Yosuke Urameshi che un giorno sacrifica la sua vita salvando un bambino da un incidente stradale , generando così scompiglio nell’aldilà visto che la sua morte non era prevista e il bambino sarebbe comunque sopravvissuto all’incidente senza nemmeno un graffio. Grazie a questo gesto gli viene concesso di ritonare in vita diventando “detective del mondo degli spiriti”.

L’action figure di Yosuke Urameshi tratta da Yu Yu Hakusho è già disponibile per il preordine e la potete prenotare ufficialmente a questo indirizzo al prezzo di 98.00 Euro, con uscita stimata nel quarto quadrimestre del 2021.

Per chi preordina l’action figure, l’azienda attraverso il proprio account Twitter darà la possibilità di vincere un’ulteriore copia di Yosuke Urameshi. Per tutte le info lasciamo l’indirizzo ufficiale per partecipare attraverso questo link.