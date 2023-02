Yuji Kaku, conosciuto per aver scritto e disegnato Hell’s Paradise, è al lavoro su un nuovo manga e lo ha svelato egli stesso mediante il proprio profilo ufficiale Twitter.

Yuji Kaku (Hell’s Paradise) al lavoro su un nuovo manga

In attesa dell’adattamento anime di Hell’s Paradise, previsto ad aprile 2023 e a cura dello studio di animazione MAPPA (Chainsaw Man, fra gli altri), l’autore ha dichiarato mediante un post sul proprio profilo di essere impaziente di mostrare il suo prossimo lavoro, anche se al momento c’è ancora parecchio da fare.

Kaku ha ottenuto popolarità realizzando il già citato Hell’s Paradise: Jigokuraku, shonen di combattimento serializzato mediante le pagine online di Shonen Jump Plus. L’opera si è conclusa nel 2021 raggiugendo più di 3.6 milioni di copie stampate. Il manga, ambientato all’interno di un mondo shinobi e col folklore giapponese a far da cornice, narra la storia del ninja Gabimaru in un viaggio avvincente fra combattimenti ed emozioni. L’opera è edita interamente anche in Italia per J-POP.

Hell’s Paradise – Jigokuraku: manga e anime

Come menzionato, Yuji Kaku è celebre per la fortunata serie di Hell’s Paradise scritta e disegnata dal 2018 al 2021 attraverso le pagine online di Shonen Jump Plus, sempre gestita dalla casa editrice Shueisha. Il manga è composto da un totale di 127 capitoli raccolti in 13 volumetti e hanno fatto registrare un grande seguito sostenuto da 3.6 milioni di copie stampate.

Il manga si è concluso a gennaio di quest’anno e, in concomitanza, è stato annunciato l’adattamento dell’anime in corso di debutto ad aprile 2023. Realizzato dallo studio di animazione MAPPA, l’adattamento anime sarà disponibile sottotitolato in italiano su Crunchyroll.

Ecco una sinossi del manga concluso quest’anno disponibile, fra l’altro, in Italia per J-POP.

Il temuto ninja Gabimaru, considerato imbattibile, aspetta in prigione l’arrivo di un boia in grado di ucciderlo. Il desiderio di farla finita sembra ormai più forte della voglia di lottare, ma la proposta della carnefice Asaemon risveglierà in lui la furia di un tempo: la possibilità di tornare a vivere con sua moglie, l’unica luce nella sua vita, se accetterà di avventurarsi in una terra magica e letale per recuperare il segreto della vita eterna per lo shogun!

Invitiamo ad acquistare il primo numero del battle shonen ricco di combattimenti, emozioni e avventure in puro stile ninja. E’ anche disponibile qui per l’acquisto il volume finale.