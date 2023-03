Andando per un secondo oltre il ruolo in Shazam! e Shazam! Furia degli Dei (se interessati a recuperare il primo film lo trovate su Amazon), Zachary Levi era già comparso nell’MCU in precedenza, interpretando un personaggio che non tutti ricordano, sotto fidato consiglio e sollecitazione del buon Kevin Feige. A quanto pare, però, Levy stesso non è rimasto troppo soddisfatto di come sono andate le cose sul set, rivelando che, alla fine dei conti, le parole di Feige non sono state del tutto veritiere.

Shazam, Furia degli Dei

Zachary Levi: Kevin Feige lo avrebbe convinto a tornare nell’MCU con l’inganno

Per chi non lo ricordasse, Zachary Levi è stato coinvolto anche nel Thor del 2011 di Kenneth Branagh, in cui avrebbe dovuto vestire i panni di Fandral. Purtroppo però ha dovuto rinunciare al ruolo a causa di alcuni impegni altrove. Così è stato sostituito da Josh Dallas, che non è voluto tornare anche nel secondo film, dando una seconda chance a Levi di tornare sul set.

Parlando di questa esperienza al The Happy, Sad, Confused Podcast, l’attore ha ricordato quella sua scelta, e l’indecisione che ha provato prima di accettare la parte dopo Dallas. Dalle affermazioni di Zachary Levi è stato proprio Kevin Feige a convincerlo a tornare nell’MCU, promettendogli una maggior presenza narrativa del suo personaggio che, alla fine dei conti, non c’è mai stata.

Queste sono state le sue parole (tramite Screen Rant):

Feige mi fa: “Ehi, vorresti provare a riprendere il ruolo?”, ma io ero incerto sul da farsi ad essere onesti… e ho insistito per parlarne con lui soprattutto per due ragioni: Innanzi tutto avevo visto il primo film e avevo percepito che i Tre Guerrieri [di cui fa parte anche il suo personaggio] non erano stati utilizzati in modo troppo grandioso. Così gli chiesi apertamente: “Succederà di nuovo? Perché in quel caso non credo possa interessarmi”. Lui ha risposto: “No, no, no, si tratta di una parte molto importante”. In realtà non lo è stata troppo, come poi si è scoperto”.

Nell’articolo trovate il video con l’intera intervista a Zachary Levi.