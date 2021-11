Intervistata da Pure Break Films Actu, la regista di Eternals, Chloé Zhao ha parlato di Zack Snyder e Superman come ispirazione per il film e della decisione di inserire l’insolito easter-egg dedicato all’Uomo d’Acciaio che tanto sta facendo discutere i fan del MCU che non hanno accolto benissimo la pellicola, la prima targata Marvel a non ricevere un valutazione positiva sui vari aggregatori presenti online.

Eternals, Zack Snyder e Superman come ispirazione per Chloé Zhao

In Eternals, Ikaris, uno dei protagonisti interpretato da Richard Madden nel film, viene esplicitamente paragonato a Superman. Un caso più unico che raro visto che, come ben sappiamo, i personaggi DC e Marvel appartengono a due universi ben distinti (e concorrenti) concettualmente e commercialmente. La regista ha scherzato sull’easter-egg dicendo che Superman è tutto quello che aspiriamo ad essere e che potrebbe benissimo esistere anche nella pop culture del MCU.

Più interessanti i dettagli forniti dalla regista riguarda la decisione di inserire l’easter-egg, decisione vagliata sia dai Marvel Studios che dal presidente Kevin Feige che pare abbia trovato l’idea davvero “interessante”.

Sottolineando come il concetto di un uomo dalla incredibili capacità esista in tutte le culture, Chloé Zhao ha parlato nello specifico di Zack Snyder e del suo Superman come ispirazione per la caratterizzazione di Ikaris:

Di tutte interpretazioni moderne di Superman, quella di Zack Snyder ne L’Uomo d’Acciaio mi ha influenzato maggiormente perché ne ha affrontato la mitologia in una maniera realistica e vera. Ricordo, dopo aver visto il trailer, che fosse un Superman realizzato da Terrence Malik. Il film mi ha profondamente impressionata e Ikaris è senza ombra di dubbio il nostro Superman, la nostra interpretazione di quel Superman.

Fra tutti gli Eterni, i poteri di Ikaris effettivamente sono molto simili a quelli di Superman (volo, invulnerabilità, raggi di energia dagli occhi) tuttavia è bene rimarcare come sia la prima volta assoluta che un personaggio DC sia stato nominato nel MCU. Scavando indietro nel tempo c’erano invece stati riferimenti più subdoli in Howard the Duck (1986), Spider-Man 2 (2004) e nella serie TV The Incredible Hulk.

Al contrario invece DC non si è mai lesinata nelle citazioni soprattutto nelle serie TV del così detto Arrowverse, la più evidente quella su Spiderman di Firestorm nel crossover di Crisis on Earth-X di qualche anno fa.