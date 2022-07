Dopo le controversie delle ultime settimane, Zack Snyder torna a collaborare con la DC, ma in una maniera alquanto inusuale. Il regista di Justice League avrà infatti un cameo nell’episodio numero 365 di Teen Titans Go!, serie animata che più volte ha rotto la quarta parete, lasciandosi andare a citazioni metacinematografiche.

Zack Snyder torna a collaborare con la DC

La notizia è stata svelata da The Hollywood Reporter durante il San Diego Comic-Con. Secondo la sinossi dell’episodio, i giovani eroi si recheranno presso gli uffici della Warner per cercare un regista che possa rendere il loro episodio ancora più speciale. Sarò in questa occasione che si imbatteranno in Zack Snyder.

La puntata andrà in onda in autunno su Cartoon Network. Nella prima immagine diffusa in rete, ricondivisa da Snyder su Twitter, vediamo il regista nei panni di se stesso, mentre sullo sfondo ci sono delle rielaborazioni animate di 300 e Batman v Superman, alcuni dei film da lui diretti in passato.

Nel corso degli anni Teen Titans Go! ha presentato cameo di numerosi personaggi della DC, tra cui Wonder Woman, Poison Ivy, Mr. Freeze e molti altri, e di personalità legate al mondo dei fumetti: su tutte il compianto George Pérez, disegnatore di Crisi su Terre Infinite, spentosi a 67 anni per via di un cancro terminale.

Con molta probabilità si tratta dell’ultima collaborazione effettiva tra Snyder e la DC. Nonostante l’incessante campagna condotta dai fan, che ha portato al rilascio della Zack Snyder’s Justice League su HBO Max, Warner Bros e DC Films non hanno alcun piano in mente per continuare lo SnyderVerse. Ha fatto discutere l’articolo di RollingStone secondo cui le campagne social siano state frutto di bot (ma a nostro avviso la SnyderCut rimane ugualmente epica).