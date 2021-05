Zack Snyder vorrebbe realizzare un live action di The Dark Knight Returns

The Dark Knight Returns, serie a fumetti scritta da Frank Miller e pubblicata nel 1986, è considerata una delle opere più importanti del panorama nonchè una delle principali fonti di ispirazione che ha portato Zack Snyder a realizzare Batman v Superman. La versione del cavaliere oscuro interpretata da Ben Affleck, infatti, è stata fortemente influenzata da quella del noto fumettista.

Intervistato di recente ai microfoni del podcast Happy Sad Confused, Snyder ha rinnovato il suo interesse nel realizzare un live action di The Dark Knight Returns, affermando di avere già delle idee in merito. Se gli venisse data carta bianca, realizzarebbe un adattamento fedele al 100% con attori nuovi di zecca. Un progetto stand-alone e completamente slegato al resto del DC Extended Universe.

Un live action di The Dark Knight Returns? Zack Snyder vorrebbe farlo

L’arco narrativo del fumetto è poi continuato in The Dark Knight Strikes Again, uscito nel 2001, a cui è seguito nel 2015 The Dark Knight III: The Master Race. Nessuno dei due è però riuscito a eguagliare in termini di importanza e storia quanto fatto da Miller con il primo capitolo.

Il sogno di Snyder, almeno per il momento, è destinato a rimanere tale. Dopo avergli consentito di rilasciare su HBO Max la sua versione di Justice League, Warner Bros. non avrebbe alcuna intenzione di ripristinare il suo universo narrativo.

The Dark Knight Returns è stato anche oggetto di un adattamento animato vietato ai minori, uscito nel 2013 e diviso in due parti. Un lavoro certosino, apprezzato da critica e pubblico, che ha visto Peter Weller prestare la voce a Batman e Michael Emerson a Joker. Nel 2019 Miller ha deciso di tornare a rivisitare l’universo da lui creato con Dark Knight Returns: The Golden Child, dove hanno fatto la loro comparsa anche Donald Trump e Greta Thumberg.

