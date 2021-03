Zack Snyder’s Justice League – clip e trailer finale

Ormai manca davvero pochissimo a Zack Snyder’s Justice League e HBO Max ha diffuso in rapidissima successione una clip e uno spettacolare trailer finale per il film che debutterà in tutto il mondo il prossimo 18 marzo, Italia compresa.

Eccovi intanto anche una nuova immagine promozionale:

Zack Snyder’s Justice League – l’arrivo in Italia

Zack Snyder’s Justice League arriverà sempre giovedì 18 marzo, in contemporanea con gli Stati Uniti ma in esclusiva su Sky su NOW TV.

Il film sarà disponibile già alle 8 del mattino di giovedì 18 marzo in prima in prima assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW TV e disponibile on demand e sarà trasmesso poi anche in prime time sabato 20 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

Eccovi la clip promozionale intitolata “Così inizia la fine”:

Zack Snyder’s Justice League su Sky e NOW TV, i costi

Per gli abbonati Sky, Zack Snyder’s Justice League non avrà costi aggiuntivi.

Ma attenzione perché su NOW TV, Zack Snyder’s Justice League costerà solo € 3 rientrando nella offerta della piattaforma che offre il primo mese di abbonamento per Cinema e Entertainment a quella cifra! Dopo il primo mese è possibile disdire l’abbonamento a NOW TV senza costi aggiuntivi, visitate la pagina dedicata della piattaforma per tutti i dettagli!

Rispetto a quanto precedentemente annunciato il film NON uscirà (almeno per il momento) su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.

Zack Snyder’s Justice League, la sinossi e il trailer

Zack Snyder’s Justice League è interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons. La sceneggiatura è di Chris Terrio, da una storia di Chris Terrio, Zack Snyder e Will Beall, basata sui personaggi della DC, Superman creati da Jerry Siegel e Joe Shuster.

I produttori del film sono Charles Roven, Deborah Snyder, mentre i produttori esecutivi sono Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio e Ben Affleck.

Ed eccovi infine lo spettacolare trailer finale:

https://youtu.be/ZrdQSAX2kyw