Zack Snyder’s Justice League – Justice is Gray: prima clip della versione in bianco e nero

Zack Snyder’s Justice League è il film del momento. Sta mandando letteralmente in visibilio i fan e sta facendo ricredere parte degli scettici ma soprattutto promette di far parlare ancora di sé con un secondo passaggio in streaming su HBO Max in una nuova versione completamente in bianco e nero rinominata Zack Snyder’s Justice League – Justice is Gray.

Zack Snyder’s Justice League – Justice is Gray, i dettagli e la prima clip

Come detto la particolarità di Zack Snyder’s Justice League – Justice is Gray è che sarà una versione completamente in bianco e nero. L’idea, ha spiegato Zack Snyder, è mutuata dalla mole di girato rivisto al momento di rimettere mano al film, girato rivisto proprio in bianco e nero e che per mesi hanno di fatto rappresentato la “vera” Zack Snyder’s Justice League.

Il regista ha detto di non voler far uscire anche questa versione per far sentire al pubblico le stesse identiche sensazioni che ha provato lui quando ha rimesso mano al girato.

Altra particolarità è che Zack Snyder’s Justice League – Justice is Gray avrà alcune scene aggiuntive compresa una con protagonista il Joker e già vista in uno dei precedenti trailer ma non inserita nella versione poi distribuita del film.

Questa versione sarà disponibile prossimamente su HBO Max (non si hanno dettagli per una distribuzione internazionale al momento).

Eccovi la prima clip con protagonisti Bruce Wayne e Alfred:

In attesa dell’arrivo di questa versione, leggete la nostra recensione di Zack Snyder’s Justice League.

Zack Snyder’s Justice League su Sky e NOW, come vederlo in Italia

Vi ricordiamo che il film è in esclusiva su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Zack Snyder’s Justice League sarà disponibile sia in lingua originale sottotitolato che doppiato in italiano.

Per abbonarvi a NOW TV potete cliccare qui ed accedere rapidamente alle promozioni in corso

Per gli abbonati Sky, Zack Snyder’s Justice League non avrà costi aggiuntivi.

Ma attenzione perché su NOW, Zack Snyder’s Justice League costerà solo € 3 rientrando nella offerta della piattaforma che offre il primo mese di abbonamento per Cinema e Entertainment a quella cifra! Dopo il primo mese è possibile disdire l’abbonamento a NOW senza costi aggiuntivi, visitate la pagina dedicata della piattaforma per tutti i dettagli!

Rispetto a quanto precedentemente annunciato il film NON uscirà (almeno per il momento) su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV.

Zack Snyder’s Justice League è interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons. La sceneggiatura è di Chris Terrio, da una storia di Chris Terrio, Zack Snyder e Will Beall, basata sui personaggi della DC e Superman creato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

I produttori del film sono Charles Roven, Deborah Snyder, mentre i produttori esecutivi sono Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio e Ben Affleck.