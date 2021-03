Zack Snyder’s Justice League, McFarlane Toys annuncia le figure tratte dal film

In concomitanza del rilascio della tanto attesa Snyder’s Cut, la nuova versione acclamata dai fan di Justice League, soprannominata per l’evento Zack Snyder’s Justice League, il mondo del collezionismo inizia a proporre oggettistica e action figure preveniente da questo nuovo adattamento di quasi quattro ore. McFarlane Toys, che nel mondo delle figures (e dei fumetti) non è certo una azienda sconosciuta ha annunciato la sua wave di personaggi tratti dal film. Tra questi vi sono ovviamente Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman e Cyborg ma anche i nuovissimi Steppenwolf e Darkseid. Andiamo dunque a vederli.

Sinossi

Zack Snyder’s Justice League è l’evento dell’anno, finalmente il regista che aveva abbandonato la regia a causa di un lutto familiare ha avuto l’occasione di mostrare ai suoi fan la sua visione del mondo DC. In Zack Snyder’s Justice League riprenderemo la storia dopo gli avvenimenti di Batman v Superman, con una minaccia proveniente da un altro universo l’umanità avrà bisogno di nuovi e vecchi eroi, riuscirà Batman a radunare un gruppo in grado di opporsi alla minaccia di Darkseid?

Elenco completo

Per molti di loro si tratta di una riproposizione dei costumi già nella prima versione mentre per alcuni, come Superman e il suo nuovo outfit total black. La linea di figure è interamente realizzata in plastica con snodi che consentono un ottimo posizionamento. Tutte le figure sono state mostrate pochi giorni fa durante una live stream dello stesso Todd McFarlane. La wave completa prevede al momento i seguenti personaggi:

Superman

Superman (Red/Blue Costume) – Target Exclusive

Batman

Cyborg

Cyborg with Helmet – Walmart Exclusive

The Flash

Aquaman

Wonder Woman

Steppenwolf

Darkseid

Video presentazione della linea

Tutte le figure avranno un prezzo compreso tra i 19 dollari (per quelle normali) e i 39 dollari (per quelli più grossi come Steppenwolf e Darkseid) con uscita stimata per il mese di Giugno 2021. Fateci sapere cosa ne pensate e non dimenticatevi dell’appuntamento settimanale con Action Figure Show, la rubrica di approfondimento sulle Action Figure e sul mondo del collezionismo di Cultura pop condotta da Alex e Matteo ogni secondo e quarto lunedì del mese sul canale Twitch di Cultura Pop.