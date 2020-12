Zagor/Flash #0 – La scure e il fulmine, il trailer

Sergio Bonelli Editore ha pubblicato un trailer per Zagor/Flash #0 – La scure e il fulmine ovvero l’albo che dà il via al nuovo crossover fra i personaggi SBE e quelli DC che dovrebbe vedere la luce nel 2021.

L’albo è disponibile dallo scorso 10 dicembre in fumetteria e sullo shop online di Sergio Bonelli Editore, eccovi il trailer:

Zagor/Flash #0 – La scure e il fulmine è un albo di 32 pagine a colori in formato 16×21 cm, con una storia scritta da Giovanni Masi e Mauro Uzzeo, con disegni di Davide Gianfelice e con i colori di Luca Saponti. Questo speciale numero 0, a tiratura limitata, è presentato con due copertine interconnesse tra loro, entrambe firmate da Carmine Di Giandomenico.

Zagor/Flash #0 – La scure e il fulmine segue Dylan Dog/Batman #0 – Relazioni pericolose, uscito lo scorso anno, albo che aveva testimoniato il primo incontro tra Dylan Dog e Batman (o meglio tra Joker e Xabaras). All’appello manca solo il terzo crossover precedentemente annunciato cioè quello fra Nathan Never e la Justice League.

Giovanni Masi e Mauro Uzzeo, già autori dell’ottima Il Confine, hanno brevemente introdotto i due personaggi attraverso un breve articolo sul sito ufficiale della Sergio Bonelli Editore.

Barry Allen:

Zagor:

Mille leggende accompagnano le gesta di “Za-Gor-Te-Nay” (in lingua algonchina “Lo Spirito con la Scure”) e tanto i suoi avversari quanto i suoi alleati sono pronti a giurare che sia dotato di poteri sovrannaturali. Ma la verità è che Zagor è soltanto un uomo, ma non un uomo qualunque. Segnato in tenera età dal tragico assassinio dei propri genitori da parte di un gruppo di indiani Abenaki, il giovane Patrick Wilding viene cresciuto da un trapper di nome “Wandering” Fitzy che gli insegna a sopravvivere alla natura selvaggia, a combattere e a lanciare la scure che caratterizzerà da lì in poi il suo stile unico di combattimento.