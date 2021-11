Zaino Protonico dei Ghostbusters Hasbro | Dove acquistarlo

Qualche giorno fa, in occasione dell’Hasbro Pulse Con, sul portale Hasbro Pulse è apparso il tanto rumoreggiato Zaino Protonico dei Ghostbusters che assieme alla Bacchetta a Neutroni (di cui vi abbiamo già parlato) completa l’armamentario principale in dotazione agli acchiappa fantasmi. Stiamo parlando di una prop replica creata grazie all’utilizzo dalla scansione digitale applicata allo zaino protonico originale utilizzato in Ghostbusters: Legacy e riproposta da Hasbro come oggetto cult da collezionare.

» Clicca qui per acquistare lo Zaino Protonico dei Ghostbusters

Lo Zaino Protonico sarà in grado di emettere luci e suoni originali e potrà essere integrato alla bacchetta a neutroni (già predisposta) attraverso l’apposito aggancio. Come avete letto poco fa, la replica nasce dalla scansione della nuova versione dello zaino del 2021, tuttavia sarà in grado di emettere anche gli iconici suoni del film del 1984. Il progetto disponibile sullo store di Zavvi fa parte di Haslab, il progetto interno di Hasbro che si occupa di realizzare prodotti per collezionisti attraverso raccolte fondi in stile crowfunding dove al raggiungimento di determinati importi sarà corrisposto lo sblocco di alcuni goal e relative nuove ricompense.

Ghostbusters è uno dei film più popolari degli anni 80 e parla di un gruppo di ricercatori dell’occulto che mette in piedi una nuova attività spinti dai fenomeni sempre più frequenti nella città di New York. Tra i vari attori, Bill Murray e Dan Aykroyd che arrivano direttamente dalla fucina di talenti dalla trasmissione televisiva americana Saturday Night Live e poi Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, Annie Potts, William Atherton, Ernie Hudson. Ventiquattr’ore al giorno, festivi non esclusi; il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa! Se c’è qualcosa di strano | nel tuo quartiere | chi chiamerai? | I Ghostbusters!

Zaino Protonico dei Ghostbusters

Le armi dei Ghostbusters per eccellenza, gli zaini protonici sono acceleratori nucleari capace di generare un flusso di energia, sparato da un fucile collegato agli zaini stessi, con cui si possono catturare i fantasmi, trattenendoli sino al completamente della cattura.

Il design degli zaini protonici, come per gran parte delle attrezzature dei Ghostbusters, fu realizzato Stephen Dane, che si lasciò ispirare da una rivista di dotazioni militari. Dopo aver visto la fotografia di un nuovo modello lanciafiamme, Dane utilizzò quell’arma come modello su cui realizzare lo zaino protonico dei Ghostbusters. Dovendo realizzare tutta la dotazione per gli acchiappafantasmi in meno di sei settimane, Dane realizzò lo zaino protonico con particolare rapidità:

“Dopo avere visto quell’immagine, andai a casa e presi dei pezzi di foam, raccolsi della roba e assemblai il tutto per avere un’idea del look. Era incredibilmente macchinoso ma doveva dare la sensazione che si trattasse di un attrezzo fatto in casa e utilizzando avanzi di strumentazioni militari”

Per agevolare i tecnici degli effetti speciali, Dane posizionò sull’estremità del fucile protonico una lampadina, in modo da dare un punto di riferimento da cui far partire i flussi protonici.

Zaino Protonico | Dove Trovarlo?

La raccolta fondi di Haslab è iniziata lo scorso 27 Ottobre e terminerà il prossimo 12 Dicembre e in pochissimi giorni il progetto si è già assicurato il raggiungimento dei 7000 sostenitori. Sebbene il progetto faccia parte di un crowfunding il sodalizio di Hasbro con realtà già presenti sul mercato ha permesso che questo irrinunciabile prodotto per ogni collezionista di Ghostbusters sia disponibile alla vendita verso il nostro territorio attraverso il sito di Zavvi, che lo propone già ora in preordine al prezzo di 429,99 € con consegna gratuita ed un limite di 5 pezzi a persona.

Se siete interessati vi consigliamo caldamente di ordinarlo ora perché in futuro non verrà più commercializzato e molto probabilmente per acquistarlo vi potrebbe costare molto di più senza le garanzie che un e-store come Zavvi può garantirvi. Le spedizioni partiranno dalla primavera del 2023 e mancano ancora 4 settimane per sbloccare nuovi goal.