Zatanna: Emerald Fennell scriverà la sceneggiatura

Emerald Fennell, la regista candidata a ben tre Oscar per Una donna promettente, è stata scelta per scrivere la sceneggiatura di Zatanna, un adattamento per il grande schermo dell’eroina della DC Comics.

L’ingaggio di Fennell è stato deciso anche in funzione del suo successo proprio con il film candidato all’Oscar, per il quale lei stessa ha ricevuto tre nomination: una come produttrice, una come scrittrice e una come regista.

Il film è stato annunciato durante un evento per investitori, in cui il logo di Zatanna è apparso sullo schermo. Da tempo, ormai, si susseguono molte voci sul fatto che la DC stesse lavorando ad un qualcosa con protagonista il personaggio , ma la maggior parte delle persone pensava che il tutto si sarebbe trasformato in un film sulla Justice League Dark.

Il personaggio di Zatanna, creata da Gardner Fox e Murphy Anderson, è una potente maga ed è considerata uno degli stregoni più potenti dell’universo DC. Le sue capacità magiche sono genetiche, poiché anche suo padre, Giovanni Zatara, era un alchimista.

Dopo Wonder Woman e il suo sequel Wonder Woman 1984, il film di Zatanna sarà la terza pellicola DC ad avere un’eroina come protagonista. Lo studio ha recentemente scelto Sasha Calle, la giovane attrice di Febbre d’amore, per interpretare Supergirl, che debutterà nel film The Flash, ma tutt’ora non è ancora stato annunciato un film in solitaria.