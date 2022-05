Dopo il grande successo di Strappare lungo i bordi, la serie animata che ha conquistato il pubblico italiano della piattaforma streaming, Zerocalcare torna con un nuovo progetto animato, come rivelato in occasione dell’apertura della sede a Roma di Netflix, in cui la piattaforma ha presentato alcuni dei suoi nuovi progetti per i prossimi mesi.

Zerocalcare e il nuovo progetto animato: di che cosa si tratta?

Il nuovo progetto animato, di cui non sappiamo il titolo, avrà sei episodi da circa mezz’ora che entreranno ancora più a fondo nelle tematiche care all’autore. Sarà scritto e diretto dallo stesso Zerocalcare e prodotto da Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing (per acquistare i libri di Zerocalcare visitate la pagina Amazon dedicata.)

Per ora non è stato svelato nessun indizio sulla trama, ma di una cosa siamo certi: non è una possibile seconda stagione di Strappare lungo i bordi, ma una serie nuova, cosa confermata da Netflix sui propri canali social in cui l’autore commenta:

“Posto che eviterei di cantare vittoria e comunque tanto non posso dire niente, pare che stiamo affà una cosa nuova.”

Ecco il video dell’annuncio:

A proposito di Strappare lungo i bordi

Zerocalcare ha scritto e diretto Strappare lungo i bordi per Netflix su cui ha debuttato il 17 novembre 2021. Strappare Lungo i Bordi è composta da 6 episodi da 15 minuti circa ciascuno ed è ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore.

La serie ruota attorno a un viaggio che Zerocalcare e i suoi due amici di sempre, Sarah e Secco, devono affrontare.

Eccovi la sinossi ufficiale:

In un racconto costellato di flashback e aneddoti che spaziano dalla sua infanzia ai giorni nostri, Zerocalcare percorre un viaggio in treno con Sarah e Secco, gli amici di sempre, verso qualcosa di molto difficile da fare. Tutto, dai ricordi sugli anni della scuola alle lamentazioni esistenziali nei confronti della propria incompiutezza, è narrato con la voce di Zerocalcare, che doppia tutti i personaggi, tranne l’armadillo, che ha la voce di Valerio Mastandrea. È con questo stratagemma che ogni capitolo della storia sembra costruire un tassello di un mondo fatto di pochissime certezze e di amicizie incrollabili. E quando nel finale tutti i pezzi saranno al loro posto, il mosaico che avranno costruito sarà una sorpresa per lo spettatore, ma anche per il protagonista.

Zerocalcare presta la sua voce a tutti i personaggi ad eccezione dell’Armadillo, doppiato da Valerio Mastandrea e di alcuni dei personaggi dell’ultimo episodio.