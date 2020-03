Zerocalcare: i suoi fumetti in digitale ad 1.99€

Zerocalcare sta raccontando la sua personale esperienza con l’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus attraverso una serie di corti animati trasmessi all’interno di Propaganda Live, programma di La7, e BAO Publishing ha pensato bene di venire incontro a coloro i quali lo hanno appena conosciuto o non hanno mai letto i suoi libri scontandoli in formato digitale.

Fino alla mezzanotte di oggi, 22 marzo, infatti sarà possibile acquistare l’intero catalogo dell’autore romano in formato digitale ad 1.99€.

Eccovi le istruzioni su come acquistare i libri in digitale direttamente dal post facebook con cui è stata annunciata la promozione da BAO Publishing:

Solo per oggi e per domani, le edizioni DIGITALI di tutti i suoi libri, per Amazon Kindle, Apple Books, Google Play e Kobo saranno in promozione e costeranno solo € 1,99 ciascuna. Buona lettura, speriamo che vi allieti il fine