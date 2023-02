Durante la seconda serata del Festival di Sanremo è stato diffuso in rete il teaser di Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie animata di Zerocalcare che arriva dopo lo strabiliante successo di Strappare lungo i bordi. Troveremo protagonisti Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce di Valerio Mastandrea.

Il teaser di Questo mondo non mi renderà cattivo

La mossa strategica di diffondere il teaser durante Sanremo si è rivelata azzeccata dal momento che il video è diventato virale in poche ore, catturando l’attenzione dei fan. La serie è prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing. Alla direzione e alla scrittura troviamo invece lui, Zerocalcare.

Come per la precedente produzione, anche il titolo di questo nuovo progetto rappresenta una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, in quei momenti della vita in cui ci si sente accerchiati, senza via di fuga. Quante volte vi sarà capitato di dover fare delle scelte e di non sapere quale strada percorre? Prendere la via più facile ma sbagliata o quella più complicata ma giusta? Quanto valore hanno gli ideali e quanto è importante non abbandonarli mai? Insomma, al centro della nuova serie troviamo una frase che ciascuno, con le proprie esperienze, le proprie vite e le proprie storie, potrebbe trovare utile ripetersi. Dunque, preparatevi a un nuovo viaggio fatto di digressioni, aneddoti, emotività e colpi di scena.

La nuova serie animata di Zerocalcare debutterà su Netflix nel corso anno, ma non è ancora stata annunciata una finestra di lancio precisa.