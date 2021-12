Zetha Mansion: 80 anni di Captain America con Marco Rizzo e Carlo del Grande

Giovedì 16 dicembre a partire dalle 20:30 puntata speciale di Zetha Mansion dedicata al mito di Captain America ovviamente sul canale Twitch di Cultura POP.

Ripercorreremo la storia di Steve Rogers, uno dei personaggi più importanti non solo di casa Marvel ma di tutta la cultura pop, partendo dal bellissimo libro “Capitan America – I primi 80 anni” di Panini Comics, arrivano alla collection degli scudi di Hasbro e passando chiaramente attraverso il Marvel Cinematic Universe. Giovanni “Zeth Castle” Zaccaria e Manuel Enrico ospiteranno Marco Rizzo (editor Panini e autore del libro sopraccitato) e Carlo del Grande (editor Panini ed in particolare della testata dedicata a Cap). Un’occasione speciale per conoscere meglio una vera e propria icona moderna.

A proposito di Zetha Mansion

Zetha Mansion è il nuovo format che Zeth Castle ha creato per Tom’s Hardware – Cultura Pop e andrà in onda il giovedì dalle ore 20:30 alle 22:30. Come suggerisce il nome l’obiettivo è “ospitarvi” a casa di Zeth, in un format contenitore che settimanalmente andrà ad abbracciare molteplici argomenti trasversali, con un nome che ricordasse titoli come Maniac Mansion ma che suonasse quasi come una “Dimensione Z” in cui potersi ritrovare, abitualmente..

In Zetha Mansion troverete di tutto: dagli approfondimenti tematizzati sui nuovi cinecomic o serie tv tratte da fumetti o di particolare rilievo al mondo degli anime, ma non solo. Periodicamente a rotazione si parlerà di gioco da tavolo (un’altra delle mie grandi passioni), gioco di ruolo, collezionismo e toys, videogames con particolari link al mondo dei fumetti e molto altro ancora, con puntate 100% dedicate e ospiti in diretta. Insomma, ed è questa una delle sfide più emozionanti, i miei contenuti diventano ancora più trasversali.

Si parlerà molto delle serie tv Marvel Studios su Disney+, così come della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe o dei nuovi cinecomics Warner DC, ma ci sarà spazio per tanti diversi appuntamenti per accontentare tutte le esigenze di una community eterogenea come le nostre passioni. All’interno di Zetha Mansion troverà spazio anche “lo sfogatoio”, un piccolo angolo di emissione energetica dove affronteremo anche le cose che proprio non ci vanno giù. E sono, purtroppo, tantissime.

Insomma avete capito: il vostro amichevole Zeth Castle di quartiere sarà una delle nuove (si fa per dire, smettetela di sghignazzare) facce di Tom’s Hardware – Cultura Pop e sono pronto ad accompagnarvi in una grande stagione di contenuti. Ci vediamo live due volte a settimana, con Il Trono di Zeth e Zetha Mansion.