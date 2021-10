Zetha Mansion ep.04: Transformers (con Alex China)

Nel quarto episodio di Zetha Mansion parliamo di Transformers e di collezionismo legato ai relativi toys, in un viaggio davvero interessante assieme ad Alex China.



Il mondo dei Transformers, nonostante abbia ormai tanti anni, è sempre incredibilmente affascinante.

Se siete figli degli anni ’80 sarete cresciuti con i famosi giocattoli e con i relativi cartoni animati, ma il brand ha acquisito anche una nuova popolarità grazie a film live action (il cosiddetto “bayverse”) e anche un guizzo con la serie su Netflix War For Cybertron.

Oggi vi portiamo a fare un viaggio nel collezionismo dei Transformers: dagli inizi giapponesi dei Diaclone a tutte le classi di dimensione dei modelli Hasbro, un passaggio ai famosi e bellissimi Masterpiece di Takara Tomy/Hasbro passando anche per le più interessanti terze parti.

Per saperne di più sulle origini dei Transformers, leggi l’articolo di CulturaPOP!

Vi consigliamo acquisiti, approcci e vi diamo tutti quei suggerimenti per approcciarvi al mondo dei Transformers, una delle serie di toys collectibles più affascinante di tutta la storia dei giocattoli assieme a Masters Of The Universe, G.I. Joe e compagnia bella.

E qui di seguito vi lasciamo un po’ di consigli per gli acquisti su Amazon con una selezione di modelli interessanti per qualità e prezzo.

More than meets the eye!