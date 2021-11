Zetha Mansion ep. 08: come è andata Lucca Comics 2021?

Siamo tornati da Lucca Comics 2021 e la domanda è assolutamente pertinente e interessante: come è andata questa edizione di “rinascita” di uno dei festival di cultura pop più importanti al mondo? Tante gioie, tante sorprese, anche qualche ombra ed è tempo di analizzare tutto.



Lucca Comics 2021 registra un bilancio assolutamente positivo, con molte emozioni, tanta voglia di ricominciare e inaspettati numeri di vendite, nonostante il minor numero di biglietti e quindi di visitatori e la minor proposta di show, spettacoli ecc.

Alcune formule sono state incredibilmente vincenti (anche la suddivisione della parte fumetto in tre aree), così come la vivibilità delle strade e dei padiglioni. E ovviamente il programma, sempre interessanti.

Ma ci sono stati anche aspetti da migliorare in questa Lucca Comics 2021, dalla comunicazione, alla logistica dei trasporti per le aree fortemente decentrate come la Japan Town (in Fiera) e il polo al palazzetto dello sport.

Facciamo quindi volentieri l’analisi di questa Lucca Comics 2021 con Manuel Enrico; perchè “a riveder le stelle” ci siamo riusciti, ora è tempo di ingranare una nuova marcia e partire ancora più carichi e determinati.

Evviva Lucca Comics & Games, è stato bellissimo tornare in pista!