Zetha Mansion Ep. 10 – il mito di Aliens e Alien con Francesco Tedeschi e Jacopo Matteucci

Con l’uscita di due libri molto belli ed interessanti sull’argomento (saldaPress ha pubblico il bellissimo Dietro le Quinte di Aliens e Alien Un Organismo Perfetto, pubblicato da Dynit) torniamo ad immergerci nel meraviglioso e vastissimo universo degli xenomorfi. La saga iniziata nel 1979 con il primo leggendario film di Ridley Scott, dal soggetto di Dan O’Bannon e il contributo fondamentale di H.R. Giger, è sempre fonte di grandi approfondimenti e ne parliamo con Francesco Tedeschi, autore del libro per Dynit ed editor dell’edizione italiana del libro di JW Rinzler e Jacopo Matteucci di Alien Universe Italia.



Il mito di Aliens e Alien: non si finisce mai di approfondire l’argomento. Per quanto l’universo cinematografico canonico comprenda un numero abbastanza contenuto di film e di romanzi, la leggenda degli xenomorfi ha coinvolto tantissimi fumetti (il lungo percorso di Dark Horse Comics, portato in Italia da saldaPress in tempi recenti e ora di Marvel, ancora in attesa di pubblicazione qui a noi), videogiochi, romanzi, giochi di ruolo e molto altro. Senza parlare della fanbase enorme che il franchise ha sempre posseduto.

Con due ospiti super esperti vi raccontiamo due libri molto interessanti che vi consigliamo caldamente, ovvero il Dietro le Quinte di Aliens e Alien Un Perfetto Organismo, rispettivamente del compianto JW Rinzler, executive editor di Lucasfilm, storico cinematografico e autore di alcune tra le più complete guide sui grandi capolavori (come appunto Aliens e Alien) e Francesco Tedeschi, editor della collana Aliens Universe di saldaPress e grande esperto.

Oltre a Francesco ospitiamo con piacere anche l’amico Jacopo Matteucci del sempre aggiornato Alien Universe Italia, per un viaggio alla scoperta di curiosità, news e approfondimenti sul mondo degli xenomorfi e su due grandi capolavori come Aliens e Alien.

E come direbbero Hudson e Hicks, “caccia all’insetto”!