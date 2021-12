Zetha Mansion ep. 11 – Scrivere Young Adult, con Greta Xella

È un termine che sentiamo sempre più spesso, ma che ancora un pochino si fa fatica a definire: young adult. Greta Xella ha esordito come autrice completa per Bao Publishing con Figlia di Luna, un’opera young adult decisamente azzeccata, dalle atmosfere sognanti ma che tratta un tema davvero complesso, ovvero le problematiche mentali e psichiche.

Il tema delle opere young adult è assolutamente molto attuale, ma anche difficile da circoscrivere. Per definizione si definiscono young adult opere di vario genere indirizzate ad un pubblico adolescente indicativamente dagli 11-12 anni fino addirittura ai 18. In realtà, a conti fatti, sono opere dal target quasi preadolescenziale, fino ai 15 anni, ma che piacciono incredibilmente agli adulti. Anzi forse, a conti fatti, si rivolgono prima ai genitori o agli adulti e poi in seconda battuta ai più giovani.

Greta Xella, già disegnatrice professionista, esordisce come autrice completa per Bao Publishing, con il tenero e importante Figlia di Luna, una graphic novel young adult che è riuscita ad emozionarmi molto e che ha un tema davvero importante: le problematiche psichiche all’interno di un nucleo familiare.

Greta Xella ci racconta la genesi dell’opera, gli obiettivi di un’opera young adult e come ci si dovrebbe approcciare, magari partendo proprio da un’esperienza personale.