Zetha Mansion ep. 12: action figure di Infinite Statue e Kaustic Plastik

Infinite Statue e Kaustic Plastik stanno producendo delle action figure incredibili, di livello internazionale. Parliamo della linea Action! con Bud Spencer, Peter Sellers, il Dracula di Bela Lugosi, John Wayne e in futuro…Terence Hill e non solo. Ve le mostriamo, assieme a qualche anteprima esclusiva, e ne parliamo con Fabio Varesi e Daniele Danko Angelozzi.



È un piacere poter ospitare Fabio Varesi, responsabile di produzione di Infinite Statue e Kaustic Plastik e Daniele Danko Angelozzi, lead sculpt artist di tantissimi splendidi lavori, per parlare di action figure.

Infinite Statue e Kaustic Plastik ci hanno stupito nel corso del tempo con una produzione di statue davvero incredibili e dal 2020, con il sodalizio con Cosmic Group hanno creato la linea Action! inaugurandola con lo splendido Bud Spencer di Trinità.

È appena uscito Peter Sellers (in tre versioni), direttamente da La Pantera Rosa e poi sarà il turno dei progetti attualmente pre-ordinabili, ovvero John Wayne e il Dracula di Bela Lugosi

Ma non solo. Vi mostriamo in anteprima alcuni nuovi progetti di Infinite Statue e Kaustic Plastik, tra cui la nuova action figure di Bud Spencer da Altrimenti ci Arrabbiamo (esatto, in sella alla Moto Zodiaco Tuareg nell’iconica scena del film), la prima action figure di Terence Hill, e poi ancora Charlie Chaplin e molto altro ancora.

Infinite Statue e Kaustic Plastik hanno inserito feature interessantissime nei loro progetti, come la basetta magnetica da loro brevettata, senza contare l0increbile livello di dettaglio non solo degli sculpt ma anche degli accessori e degli abiti. Resterete a bocca aperta!

Per me e il buon Gara, niente di più piacevole!