Zootopia+: Disney annuncia lo spin-off di Zootropolis

Disney+ ha annunciato, attraverso il suo account Twitter ufficiale, per il Disney+ Day, la celebrazione dei due anni del servizio di streaming della House of Mouse, la prossima uscita di Zootopia+, la serie animata spin-off dell’apprezzato nonché uno dei vincitori della 93esima edizione degli Academy Awards, Zootropolis.

Zootopia+: quello che sappiamo sulla serie

Diretto da Byron Howard e Rich Moore, scritto da Jared Bush e Phil Johnston, Zootropolis (Zootopia) è un film d’animazione in computer grafica del 2016. La storia si svolge in una città fittizia dove tutti gli animali, sia predatori che prede, vivono in armonia. Tuttavia, quando i predatori cominciano a scomparire, l’agente coniglio Judy Hopps e l’artista della truffa, la volpe rossa Nick Wilde, fanno squadra per scoprire una cospirazione mortale.

Acclamato sia dalla critica che dal pubblico, il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’Oscar al miglior film d’animazione nel 2017 e si è piazzato al nono posto tra i film d’animazione di maggiore incasso della storia del cinema. È anche una delle produzioni Disney più apprezzate di sempre dal pubblico.

Di che cosa parlerà lo spin-off? I dettagli sulla trama sono scarsi, eppure, la key visual prova il ritorno di Judy Hopps, Nick Wilde, Capo Bogo e Benjamin Clawhauser. Tuttavia, non è chiaro se Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba e Nate Torrence torneranno a dar voce a questi personaggi.

Il film Zootropolis ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al box office mondiale con un budget di 150 milioni di dollari, ricevendo recensioni positive sia dalla critica che dal pubblico. Il film ha ricevuto elogi per la sua animazione e per i temi maturi, che hanno trattato argomenti come il pregiudizio e gli stereotipi, quindi le aspettative su questa nuova serie spin-off sono molte. Non ci resta che attendere nuove informazioni. Nel frattempo potete recuperare il DVD del film su Amazon!