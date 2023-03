Nuovi aggiornamenti sulla serie di Zorro attualmente in lavorazione per Disney+. Bryan Cogman, noto per il suo lavoro su Il Trono di Spade, è stato scelto come scrittore, showrunner e produttore esecutivo. La serie è in sviluppo dalla fine del 2021 e vedrà Wilmer Valderrama, conosciuto per il suo ruolo di Fez in That ’70s Show, nei panni del celebre vigilante mascherato.

Bryan Cogman sarà lo showrunner della serie su Zorro

Cogman ha lavorato come co-produttore esecutivo per tutte e 8 le stagioni de Il Trono di Spade, portandosi a casa ben 4 Emmy. Ha poi ricoperto il ruolo di produttore per la prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e ha scritto la sceneggiatura del remake in live action Disney de La spada nella roccia. La serie su Zorro è descritta come un’audace rivisitazione della serie classica Disney per un pubblico moderno; un’avventura epica che affonda le sue radici nella ricca e variegata storia della California, ricca di umorismo, intrighi sinistri, intrecci romantici e brividi da cappa e spada. Racconterà le avventure di Diego De La Vega che, dopo una tragedia familiare, deciderà di assumere il mantello del vigilante mascherato Zorro, il primo vero supereroe d’America, combattendo una cultura di corruzione e ingiustizia. Al momento non si conosce ancora una finestra di lancio per l’uscita su Disney+.

Il personaggio di Zorro fu originariamente creato nel 1919 da Johnston McCulley e apparve sulla rivista pulp, All-Story Weekly. In tutte le sue storie, Zorro è raffigurato come un vigilante che difende il popolo contro i governi corrotti e la nobiltà. A parte il suo mantello, la maschera e il cappello di cordova, Zorro è noto per la sua firma, spesso incisa su oggetti o sui suoi avversari con la sua lama. Il personaggio è stato protagonista de La maschera di Zorro e La leggenda di Zorro, entrambi con Antonio Banderas e Catherine Zeta-Jones.

