E3 2018: ecco cosa ci aspettiamo (e vorremmo) da Bethesda

L'E3 2018 si preannuncia veramente molto interessante, abbiamo quindi deciso di raccogliere le nostre idee su quello che vorremmo vedere dall'Expo di Bethesda Softworks di quest'anno. La rinomata azienda capitanata da Todd Howard ci ha regalato un bellissimo 2017, con tre bei titoli quali Prey, The Evil Within 2 e Wolfenstein II: The New Colossus. Saprà migliorarsi con gli annunci di quest'anno?

The Elder Scrolls VI

Inutile girarci attorno, parliamo dell'elefante nella stanza: è tempo che il colosso di Rockville mostri al mondo The Elder Scrolls VI. Sono passati molti anni dall'uscita di Skyrim (ben 7 se dobbiamo contarli), che dopo aver colonizzato qualsiasi console esistente, dovrebbe cedere il testimone al prossimo capitolo di una saga di RPG tra le più famose al mondo. È doveroso ricordare che Bethesda ha confermato più volte che ci saranno due importanti titoli prima di TES6, e anche se una data d'uscita è pura fantasia, almeno un teaser trailer a questo punto lo pretendiamo.

Rage 2

Rage 2 dopo l'annuncio ufficiale sarà sicuramente presente all'E3 2018. Il seguito del sottovalutatissimo titolo sviluppato da id Software e pubblicato dall'azienda di Howard potrebbe mostrato in maniera approfondita durante la conferenza di Bethesda, che dovrebbe essere la più lunga e corposa nella storia della casa di sviluppo.

Nuovi DLC, Spin-off e porting

È molto probabile, se non addirittura certo, che vedremo nuovi DLC per i titoli di punta distribuiti da Bethesda nell'ultimo anno. Parliamo ovviamente di The Evil Within 2 e The New Colossus. Possibili anche annunci riguardanti nuovi porting, visto il successo di quello di Doom su Nintendo Switch. Tra i maggior candidati in questo senso abbiamo proprio Wolfenstein 2 e Fallout 4.

Qualche voce parla anche della possibilità di vedere un nuovo tripla A, nella forma di uno spin-off di Fallout: New Vegas. Questa speculazione sicuramente interessante, sarebbe certo apprezzata dai fan del capitolo sviluppato da Obsidian, anche se dopo l'annuncio di Fallout 76 non c'è da sperarci.

Fallout 76

Annunciato con un criptico video, ci aspettiamo di vedere in azione il prossimo Fallout in azione. Al momento sappiamo veramente molto poco riguardo al nuovo titolo della saga, ma alcune voci insistenti dicono che sarà uno spin-off a tema sopravivvenza online. C'è ovviamente da prendere tutto con le pinze, ma è probabile che sapremo di più durante l'E3.

Nuove IP

È molto probabile che Todd Howard e Bethesda annuncino almeno uno dei due "grandi progetti" (sempre che uno di essi non sia il già svelato Fallout 76) in uscita prima di The Elder Scrolls VI durante questo E3, con la concreta possibilità che vengano anche mostrati entrambi assieme. In questo caso non sappiamo nulla a riguardo, e potremmo ritrovarci di fronte a titoli completamente nuovi, come a dei seguiti. Qualcuno ha detto DOOM 2?

Qualche seguito...