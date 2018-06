EA Play E3 2018: tutte le novità della conferenza

Ne abbiamo parlato per settimane e ora, finalmente, ci siamo: è tempo di E3 2018. Come ormai tradizione vuole è Electronic Arts che, attraverso l'ormai consolidato format EA Play, ha aperto ufficialmente le danze della kermesse che si preannuncia essere decisamente infuocata. Tra titoli già precedentemente svelati come Battlefield V e importanti e attese nuove IP come Anthem, ci siamo ritrovati di fronte a una conferenza solida e ben strutturata che, se non avete avuto la possibilità di seguirla in diretta, ne parliamo attraverso il nostro pratico riepilogo di tutte le novità svelate da EA.

Battlefield V

Forse il titolo più discusso delle ultime settimane, Battlefield V è subito protagonista e, dalle parole di alcuni esponenti di DICE, apprendiamo una notizia decisamente inattesa: sarà presente una modalità Battle Royale. Oltre a questo, è stato sottolineato come ulteriori informazioni saranno diffuse nel corso della conferenza E3 di Xbox con un preciso focus sulle War Stories. Come antipasto finale, EA ha diffuso un nuovo filmato dedicato allo shooter:

FIFA 19

EA Sports, in pompa magna, annuncia la novità più sorprendente all'interno di FIFA 19: l'acquisizione dei diritti della UEFA Champions League. La Champions League oltre, che in una modalità ad essa strettamente dedicata, sarà presente anche nella story mode; ulteriori dettagli saranno rilasciati successivamente in merito. Il titolo sarà disponibile a partire dal prossimo 28 settembre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Infine, facendo un passo indietro, EA annuncia un periodo di prova gratuito su PlayStation 4, Xbox One e PC per FIFA 18 per ricevere specifici feedback e godere, visto il periodo, dell'update dedicato ai Mondali di Russia 2018.

Respawn Entertainment al lavoro su un titolo dedicato a Star Wars

Si, avete capito proprio bene. Nessun Titanfall 3, Respawn Entertainment sta ufficialmente lavorando un titolo dedicato all'universo di Star Wars. Vince Zampella, CEO del team di sviluppo, annuncia la nuova opera sarà totalmente incentrata sulla caduta dell'Ordine degli Jedi. La finestra di lancio è fissata per le vacanze natalizie del 2019.

EA annuncia il servizio Cloud Gaming, Origins Access Premium

EA annuncia un nuovo interessante servizio utile per poter godere appieno, a un prezzo contenuto, delle opere della software house americana. Nel corso dell'estate, infatti, verrà lanciato un programma di iscrizione che permetterà di giocare a tutti i giochi EA a un costo mensile, collegato a Origin e chiamato Origin Access Premium. Ulteriori dettagli saranno rilasciate prossimamente, soprattutto info legate ai prezzi.

Unravel 2

Uno degli annunci più sorprendenti che attesta ancor di più la bontà del prodotto, arricchito di numerosi nuovi elementi tra cui una divertente modalità cooperativa. Mostrato con un esauriente filmato di presentazione, EA rivela che Unravel 2 è disponibile sin da oggi al download su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Sea of Solitude

Lo studio di sviluppo Jo-Mei Games, salito sul palco dell'EA Play, mostra ufficialmente Sea of Solitudine: un interessante avventura che perla di una ragazza che, per colpa della solitudine, si è trasformata in un mostro. Per tornare normale, dovrà percorrere un lungo e misterioso viaggio.

NBA Live 19

Come facilmente pronosticabile, EA ha annunciato NBA Live 19: nuovo capitolo della serie sportiva incentrato sulla stagione 2018/2019 della Lega di pallacanestro più importante al mondo. In attesa di nuove info in merito, vi lasciamo al trailer di presentazione.

Madden NFL 19

Si chiude la cerchia dei titoli sportivi targati EA. Come sempre, soprattutto in suolo americano, non poteva decisamente mancare l'annuncio di Madden NFL 19. Ecco il trailer di presentazione, maggiori dettagli arriveranno in seguito.

Command & Conquer: Rivals

EA si butta sul mobile annunciando Command & Conquer: Rivals. Il titolo è un RTS free-to-play incentrato in serrati combattimenti PvP 1vs1 sulla falsa riga di Clash Royale. Saranno presenti le microtransazioni.

Anthem

Chiudiamo il recap con la portata principale dell'EA Play, Anthem. BioWare sale in cattedra con numerosi filmati dedicati all'atteso titolo e, soprattutto, interessanti informazioni tra cui la data d'uscita: 22 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Con questo si conclude l'EA Play, quale tra questi annunci vi ha intrigato di più? Soddisfatti della conferenza? Fateci sapere la vostra opinione in merito. Restate sintonizzati sulle pagine di Tom's Hardware per non perdervi tutti gli ulteriori approfondimenti in merito, e le future conferenze, presenti all'E3 2018 di Los Angeles.