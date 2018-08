Facebook ha chiesto i nostri dati anche alle banche?

Facebook cerca sempre di espandersi, anticipare i tempi e le esigenze del mercato ed evolversi con l'offerta di nuovi servizi mirati per i propri clienti. Nell'ottica di diventare anche una piattaforma di acquisti e vendite dunque, stando a quanto riporta il prestigioso Wall Street Journal, il colosso di Menlo Park avrebbe chiesto ad alcuni dei maggiori gruppi bancari degli Stati Uniti di poter accedere ai dati bancari dei clienti, compresi quelli riguardanti le transazioni effettuate con le carte di credito.

Al momento non c'è nulla di ufficiale, ma il Wall Street Journal cita come origine della notizia fonti attendibili. In ogni caso per il momento la trattativa è ancora nelle prime fasi. Alle banche converrebbe favorire lo sviluppo di questo tipo di servizi su Facebook perché significherebbe ricevere in cambio nuovi clienti. Tuttavia, secondo le fonti, alcune banche si sarebbero già ritirate dalla trattativa.

Photo credit - Agencyby/Depositphotos.com

Lo scoglio su cui si sono infrante le prove di dialogo, tanto per cambiare, riguarderebbero la sicurezza e la privacy dei dati, che per alcuni istituti bancari non sarebbero sufficientemente garantite, con grave rischio per i propri clienti, che su questo aspetto sono ovviamente molto più sensibili rispetto al consegnare fotografie di vacanze e feste al popolare social network.

Il fantasma di Cambridge Analytica e dei dati di 87 milioni di utenti a cui ha avuto accesso dunque continua a tormentare Zuckerberg e la sua azienda, ostacolandone i progetti di sviluppo, come dimostrato anche dai risultati negativi fatti registrare nell'ultima trimestrale. Come non bastasse poi nelle scorse settimane si è profilato all'orizzonte anche un nuovo potenziale scandalo, con la sospensione da parte di Facebook di una società di analisi chiamata Crimson Hexagon, che avrebbe avuto accesso ai post di milioni di utenti, raccogliendone per fini poco chiari oltre 1000 miliardi tra Facebook, Instagram e Twitter. Risalire la china sarà dura per Facebook.