Forza Horizon 4 introduce finalmente un editor di percorsi

Forza Horizon 4 ha solo riscaldato i motori in occasione dell'E3 2018 di Los Angeles. Dopo l'annuncio nel corso della conferenza Microsoft, gli sviluppatori di Playground Games condividono infatti tanti golosi dettagli con tutti gli appassionati di quatto ruote ''in libertà''.

I ragazzi di Playground Games sono pronti a riportarci in pista con il promettente Forza Horizon 4, nuovo capitolo della saga automobilstica arcade per Xbox One e PC. Capitolo che, come appreso sul palco dell'E3 2018 di Microsoft, debutterà sugli scaffali fisici e digitali il prossimo 2 ottobre, arricchito da un affascinante sistema di stagioni dinamiche.

Non solo, nelle ultime ore è emerso che l'ultima fatica del team britannico - recentemente acquisito dal colosso di Redmond - vanterà un editor per la creazione dei nostri percorsi personalizzati. Si tratta di una funzionalità che i fan richiedono a gran voce da molto tempo, e che farà il suo ingresso per la prima volta nella serie proprio con Forza Horizon 4. Potremo quindi dare sfogo alla fantasia creando circuiti liberi all'interno della mappa di gioco, scegliendo le strade da attraversare posizionando a nostra discrezione i checkpoint e modificando la stagione e le condizioni climatiche delle corse.

Ad aggiungere pepe al pacchetto esclusivo e rombante per le piattaforme Microsoft, ci saranno poi le cosiddette Horizon Stories, vale a dire una serie di eventi narrativi basati sul gameplay da affrontare nel corso della Campagna principale. Come spiega l'art director, ''tra le diverse novità introdotte in Forza Horizon 4 abbiamo una feature denominata Horizon Stories. Si tratta di alcuni segmenti narrativi basati sul gameplay, focalizzati su determinate azioni svolte dal giocatore nel corso della Campagna. Per fare un esempio, in una di queste avrete la possibilità di acquistare una compagnia di taxi. Tuttavia guidare un taxi nel mondo reale è un tipo di azione che non ti aspetteresti per giochi della serie Horizon, quindi potete immaginare come andrà a finire. Ci sono un sacco di idee di questo tipo. Ce ne sarà anche una in cui potrete diventare uno stuntman''.

Cosa ne pensate di queste feature? Vi spingereanno a mettere mano al portafogli per portarvi a casa la nuova incarnazione di Forza Horizon?