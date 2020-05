La Asus ROG Maximus XII Extreme è una scheda madre equipaggiata con chipset Z490, progettata per supportare al meglio i processori Intel Core di decima generazione e memorie RAM DDR4 ad altissima frequenza. Grazie a un VRM a 16 fasi d’alimentazione reali e ad altri accorgimenti ingegneristici, si pone come una delle migliori schede nella fascia enthusiast del mercato ed è in grado di accontentare anche gli overclocker più esigenti.

Immagine 1 di 15