Computer a scheda singola | I migliori del 2021

Il primo modello di Raspberry Pi è stato ufficialmente commercializzato nel febbraio del 2012. Dieci anni dopo, i computer a scheda singola (SBC) continuano ad accrescere la loro popolarità, le loro possibilità di utilizzo e i numeri di vendita. Se il Raspberry Pi è senza dubbio il SBC più popolare del pianeta, il mercato si è fortemente diversificato per soddisfare le esigenze di un’ampia platea di utenti e di aziende. Dai microscopici ed economici SBC tradizionali fino alle soluzioni in grado di sostituire i PC desktop di fascia bassa, diffuse soprattutto in ambito industriale, oggi i SBC offrono una miriade di soluzioni differenti che si adattano agli usi, all’esperienza nella programmazione e nell’assemblaggio, ai bisogni del vostro lavoro. Ognuno di essi, inoltre, può contare su community di appassionati che offrono un ulteriore punto di vista e nuovi spunti per creare applicazioni inedite e inaspettate. In questa guida vi presentiamo i migliori Computer a scheda singola disponibili in Italia e vi forniamo alcune idee sul loro miglior impiego.

Come scegliere un Computer a scheda singola?

C’è una vasta selezione di single board computer disponibili e può diventare difficile scegliere il sistema giusto per l’ambiente e l’applicazione che avete in mente. Oltre a suggerirvi di riflettere sul vostro grado di preparazione ed esperienza nell’assemblaggio, nella programmazione e nel fai-da-te e a identificare in anticipo quali applicazioni vi interesserebbe ottenere con il SBC, vi suggeriamo alcuni aspetti fondamentali nella scelta.

Processore

Le scelte principali sul mercato sono Intel, ARM, Power Architecture e architetture comparabili. Molti utenti preferiscono utilizzare un processore che hanno già usato, ma piuttosto vi consigliamo di optare per il processore che funzionerà meglio con la vostra applicazione. In che modo verificare se la CPU di un SBC è la migliore per la vostra idea? Provate a rivolgervi ai migliaia di forum, siti, blog e pagine di appassionati, o eventualmente all’azienda che produce il vostro SBC: in questo modo avrete certezza della compatibilità della CPU con i vostri desideri.

Memorie

In passato, 512 MB erano considerati una memoria sufficiente per un SBC. Con l’evoluzione delle applicazioni professionali di questi hardware, la richiesta di più memoria è più elevata. Anche se la maggioranza dei SBC supporta espansioni di memoria fino a 32 GB, avere un’idea precisa del quantitativo di memoria di partenza vi aiuta a razionalizzare le spese e a orientarvi nella scelta del computer a scheda singola.

Moduli I/O per altri dispositivi

Molti SBC vengono utilizzati per dare ordini basilari a un altro dispositivo, soprattutto nell’ambito della domotica. Se desiderate sviluppare un’applicazione di questo tipo, ricordate che è necessario verificare che il modulo aggiuntivo I/O di un SBC sia compatibile con il codice che volete scrivere e/o l’applicazione che volete realizzare e supporti adeguatamente la vostra rete. I SBC nella nostra guida supportano o presentano già a bordo porte di vario genere, in particolare Ethernet, USB e SATA, ma verificate sempre le specifiche prima di effettuare un acquisto.

Consumi e calore prodotto dal SBC

Uno degli aspetti più importanti nella scelta del SBC è la verifica dell’energia richiesta dalla vostra applicazione. Tale fattore è decisivo perché, di base, nessun SBC presenta sistemi di raffredamento e consumi e/o calore eccessivi possono rovinarne il funzionamento. Riflettete accuratamente e confrontate la vostra idea con chi l’ha già realizzata per avere un quadro preciso della quantità di energia necessaria per la vostra applicazione.

Retrocompatibilità

Quando scegliete un SBC, vorrete sceglierne il modello più recente: prestate attenzione sia alla retrocompatibilità hardware, cioè alla compatibilità con accessori precedenti, che alla retrocompatibilità software. Soprattutto la seconda vi consente di non dover essere dei “pionieri” e/o di riscrivere righe di codice per applicazioni già esistenti, oltre a poter contare su una community più vasta e quindi a un “supporto” più certo. La maggioranza dei SBC è ampiamente retrocompatibile, in ogni caso.