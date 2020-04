Microfoni USB | I migliori di aprile 2020

Aggiornamento aprile 2020

Quello dei microfoni USB è un mercato che non tende a grandi innovazioni nel giro di poco tempo. Le proposte dunque rimangono pressochè identiche ma il maggiore interesse ha fatto arrivare alcune proposte molto economico come il microfono AmazonBasics che costa meno di 30 euro. Si aggiorna anche la fascia alta, con un microfono dedicato ai videogiocatori, ovvero l’HyperX Quadcast.

Come scegliere il microfono

Quello dei microfoni è un mercato molto vasto e in cui le esigenze possono essere le più disparate. Provate a immaginare tutte le volte che avete potuto assistere a uno spettacolo, ascoltare la radio, guardare la TV. Sentire tutti i suoni registrati è possibile grazie a un microfono, un oggetto solo all’apparenza semplice.

Proprio per questo prima dell’acquisto è necessario capire come funziona un microfono e soprattutto quale sarà l’utilizzo principale. Se la necessità è registrare il suono di una dolce chitarra, probabilmente si dovrà optare per un microfono diverso rispetto a chi vuole registrare la propria voce per un podcast, così come quest’ultimo avrà un budget probabilmente più elevato rispetto a chi vuole un dispositivo adatto a migliorare la qualità audio per le videochiamate di lavoro.

In neanche dieci righe siamo probabilmente riusciti a mettervi più confusione che a schiarirvi le idee, motivo per cui cerchiamo adesso di spiegarvi come scegliere il microfono più adatto alle vostre esigenze.

Esistono diversi tipi di microfono: dinamico, a condensatore, a nastro. Quelli probabilmente più adatti a buona parte degli utenti sono quelli a condensatore, tipicamente usati nelle radio, nelle registrazioni e spesso anche i più flessibili nell’utilizzo. I microfoni a condensatore di fascia medio-alta infatti permettono di selezionare il livello di registrazione, ma anche il comportamento del cardioide, ovvero della membrana interna che cattura le onde sonore per trasformarle in un segnale digitale.

Anche in questo caso ci sono diverse tipologie di microfoni a condensatore:

Con alimentazione Phantom : di solito consentono di avere una qualità più elevata, ma necessitano di una fonte di alimentazione esterna a 48V, che si può ottenere acquistando una scheda audio specifica che spesso arriva a uguagliare e talvolta superare il costo stesso del microfono

: di solito consentono di avere una qualità più elevata, ma necessitano di una fonte di alimentazione esterna a 48V, che si può ottenere acquistando una scheda audio specifica che spesso arriva a uguagliare e talvolta superare il costo stesso del microfono USB: sicuramente più pratici e più economici di quelli con alimentazione Phantom, sarà sufficienti collegarli alla porta USB di un qualsiasi PC per poterli utilizzare.

Quanto bisogna spendere? Dipende. Se lo scopo è parlare in chat con i propri amici, fare videochiamate o registrazioni amatoriali, non è necessario spendere più di 70-80 euro. Se invece l’obiettivo è quello di creare un podcast, fare dirette, registrare uno strumento musicale, la propria voce mentre si canta, allora bisognerà spingersi più in alto, superando molto facilmente i 100 euro.

In questa guida abbiamo selezionato i migliori microfoni a condensatore con attacco USB attualmente disponibili sul mercato.