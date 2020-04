Webcam per PC | Le migliori di Marzo 2020

Aggiornata a marzo 2020

Nonostante l’incredibile evoluzione tecnica vissuta dai computer negli ultimi anni, praticamente nessun modello può vantare una webcam davvero di alto livello. Quelle integrate nei notebook infatti, anche nei dispositivi di fascia molto alta, lasciano spesso a desiderare. In un momento storico in cui le videochiamate stanno prepotentemente entrando al centro della vita di tutti (tanto a livello personale quanto a livello lavorativo), avere a disposizione una buona webcam può davvero fare la differenza.

Come spesso accade nel settore dell’elettronica di consumo però, il mercato mette a disposizione una miriade di modelli. Effettuare la scelta giusta non è dunque facile ne tantomeno scontato. Per tale ragione, abbiamo pensato di strutturare la nostra guida sulla base delle esigenze di utilizzo che possono nascere attorno a un prodotto come la webcam. Niente fasce di prezzo dunque (ma abbiamo comunque accontentato tutte le tasche), bensì una precisa ricerca dei vari ambiti di utilizzo.

Ovviamente, come per tutte le altre guide che trovate qui su Tom’s Hardware, provvederemo ad aggiornarla mensilmente sulla base dell’andamento del mercato.

Come scegliere la webcam

Al fine di poter accontentare tutti, abbiamo individuato cinque reali esigenze relative alle webcam, alle quali abbiamo associato altrettante categorie:

rapporto qualità/prezzo a 720p

rapporto qualità/prezzo a 1080p

1080p senza compromessi

4K senza compromessi

videochiamate in ambienti con poca luce

Per ogni categoria viene selezionato un modello principale, che è quello che, al momento dell’aggiornamento della guida, consideriamo il punto di riferimento nel segmento in questione. Ovviamente, tutte le webcam selezionate sono compatibili con Windows e macOS, con alcuni modelli che riescono ad abbracciare anche i sistemi operativi mobili (con particolare riferimento ad Android).

Una volta individuate queste macro categorie, passiamo alle specifiche tecniche e alle qualità peculiari delle webcam per la selezione. Buona parte dei modelli presenti sul mercato sono stati protagonisti delle nostre recensioni, per cui questo ci consente di fare riferimento all’esperienza utente vissuta in loro compagnia. Ovviamente, a prescindere da questo aspetto, ci sono alcuni ambiti che prendiamo sempre in considerazione: risoluzione, autofocus, microfoni, ampiezza della visuale.

La sintesi di tutto questo è contenuta nella lista della nostra guida che, come sempre, verrà aggiornata mensilmente: