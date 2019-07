Notebook, portatili e 2-in-1 | I migliori del 2019

Aggiornata a luglio 2019

Abbiamo rinnovato questa guida limitando i consigli e rendendoli più focalizzati. Il mercato dei notebook è sterminato per tipi di prodotti, indirizzi, potenza e prezzi. All’interno ci sono però prodotti in grado di soddisfare una folta platea. Non è detto che i prodotti qui indicati soddisfino le esigenze – talvolta particolari – di tutti, ma l’obiettivo è farlo per quante più persone possibili. Ci sono prodotti di assoluto rilievo come il Matebook D con CPU Ryzen, l’XPS 13 che è tra i migliori in assoluto e il Surface Pro 6, una garanzia usabile anche come tablet.

Come scegliere il notebook

Scegliere un dispositivo portatile oggi è piuttosto complesso visti i tanti design sul mercato: abbiamo infatti i portatili canonici, i portatili ultrasottili detti ultrabook, i convertibili che si possono aprire a 360° e come se non bastasse i 2 in 1 con tastiera staccabile che possono funzionare anche come dei tablet. Ci sono soluzioni per tutte le esigenze e la tasche, quindi sancire il migliore di una categoria non è affatto semplice.

In questa guida all’acquisto abbiamo pensato a prodotti che potessero essere un acquisto valido per una stragrande maggioranza di utenti.

Pensiamo ai 2 in 1 , dove il Surface Pro 6 è l’ammiraglia del settore indiscussa, grazie alla capacità di Microsoft di offrire un prodotto dal design ottimo in una forma compatta.

, dove il Surface Pro 6 è l’ammiraglia del settore indiscussa, grazie alla capacità di Microsoft di offrire un prodotto dal design ottimo in una forma compatta. Per la categoria qualità – prezzo abbiamo invece pensato a un prodotto che fosse indiscutibilmente di buonissima fattura, dalla specifiche prestazionali adeguate e dal prezzo concorrenziale: un prodotto che di solito consigliate al vostro amico come best buy.

abbiamo invece pensato a un prodotto che fosse indiscutibilmente di buonissima fattura, dalla specifiche prestazionali adeguate e dal prezzo concorrenziale: un prodotto che di solito consigliate al vostro amico come best buy. Per il miglior ultrabook intendiamo un portatile dal design compatto e leggero, ma con un hardware sufficientemente potente per coprire la gran parte degli usi giornalieri. Un prodotto che sia anche bello a vedersi e dalla buona qualità costruttiva.

intendiamo un portatile dal design compatto e leggero, ma con un hardware sufficientemente potente per coprire la gran parte degli usi giornalieri. Un prodotto che sia anche bello a vedersi e dalla buona qualità costruttiva. Il miglior portatile gaming è a nostro giudizio non quello semplicemente più costoso, ma la giusta via di mezzo che vi consenta di giocare a tutti i giochi sul mercato con una buona qualità.

è a nostro giudizio non quello semplicemente più costoso, ma la giusta via di mezzo che vi consenta di giocare a tutti i giochi sul mercato con una buona qualità. Il portatile business che consigliamo dev’essere indubbiamente di grande qualità e duttilità, in quanto deve soddisfare le esigenze di chi viaggia molto per lavoro, quindi è costretto a spostare il portatile molte volte: deve quindi essere robusto, ma al tempo stesso leggero e soprattutto avere un’ottima autonomia.

che consigliamo dev’essere indubbiamente di grande qualità e duttilità, in quanto deve soddisfare le esigenze di chi viaggia molto per lavoro, quindi è costretto a spostare il portatile molte volte: deve quindi essere robusto, ma al tempo stesso leggero e soprattutto avere un’ottima autonomia. Per l’ editing fotografico e vide o è importante aver un portatile prestante e soprattutto molto stabile, e soprattutto una grande compatibilità tra i software e l’hardware, al fine di ridurre i tempi di elaborazione ed esportazione del contenuto.

o è importante aver un portatile prestante e soprattutto molto stabile, e soprattutto una grande compatibilità tra i software e l’hardware, al fine di ridurre i tempi di elaborazione ed esportazione del contenuto. I notebook convertibili sono portatili in tutto e per tutto, ma che potete usare anche come tablet ribaltando lo schermo a 360°. Sono dispositivi duttili e per questo motivo consigliamo un prodotto della rinomata linea Yoga che fa appunto della facilità d’uso e della robustezza il suo vanto.

sono portatili in tutto e per tutto, ma che potete usare anche come tablet ribaltando lo schermo a 360°. Sono dispositivi duttili e per questo motivo consigliamo un prodotto della rinomata linea Yoga che fa appunto della facilità d’uso e della robustezza il suo vanto. Il Chromebook è a tutti gli effetti il notebook per chi deve solamente navigare online e fare poco altro: Chrome OS è leggerissimo, quindi non serve hardware pompato per farlo girare. E di conseguenza non è nemmeno utile spendere cifre astronomiche.

è a tutti gli effetti il notebook per chi deve solamente navigare online e fare poco altro: Chrome OS è leggerissimo, quindi non serve hardware pompato per farlo girare. E di conseguenza non è nemmeno utile spendere cifre astronomiche. La nostra idea di “portatile economico per studenti” è un prodotto che sia leggero da trasportare e che permetta di avere potenza sufficiente per prendere soprattutto appunti, vedere contenuti audiovisivi e fare presentazioni. Dato il budget a disposizione degli studenti, deve trattarsi di un portatile non troppo costoso – anche se molti potranno spendere anche di meno. Infine il “Migliore in assoluto” è un portatile che ci ha convinto nella sua interezza, sia dal punto di vista hardware che da quello delle altre caratteristiche.