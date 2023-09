L’azienda Cerabyte, con sede a Monaco di Baviera, è emersa come un’azienda innovativa grazie alla sua tecnologia basata sulla ceramica. Con un approccio innovativo all’archiviazione dei dati, Cerabyte è pronta a rivoluzionare il settore.

La soluzione di archiviazione dati di Cerabyte è diversa da qualsiasi altra mai vista prima. Impiega un tipo speciale di ceramica, ogni strato ha uno spessore di soli 50 atomi, e li impila per creare fogli spessi fino a 300 µm. Utilizzando una tecnologia avanzata di raggi laser e particelle, Cerabyte raggiunge velocità di lettura e scrittura dei dati fulminee, misurate in gigabyte al secondo (GBps). Ciò che contraddistingue questa tecnologia è la sua capacità di supportare densità areali sorprendenti misurate in TB/cm^2.

Per mettere questo dato in prospettiva, le unità disco rigido attuali raggiungono appena 0,02 TB/cm^2, mentre i modelli futuri puntano a 0,1 TB/cm^2. Persino l’archiviazione su nastro, come le cartucce LTO, raggiunge un massimo di 0,006TB/cm^2. La soluzione di Cerabyte è un’eccellenza in fatto di densità di dati e velocità.

Cerabyte lancerà le cartucce di prima generazione nel 2025, con una capacità iniziale di 10 petabyte (10.000 terabyte), che dovrebbe aumentare fino a raggiungere la strabiliante cifra di 100 petabyte entro la fine del decennio. Oltre a ciò, Cerabyte ha in programma una soluzione di archiviazione da 1 exabyte (1 miliardo di gigabyte) nota come CeraTape. Questa tecnologia a nastro, rivestita da uno strato di ceramica di 10 nm di spessore, promette di cambiare il settore.

Uno dei vantaggi principali della tecnologia di Cerabyte è la rapida accessibilità ai dati. I dati archiviati con la soluzione di Cerabyte possono essere recuperati in pochi secondi, il che la rende ideale per il cold storage, il cloud storage a vita e il cloud storage illimitato. Tuttavia, la velocità di trasferimento dei dati, pur essendo impressionante con 10GB/s, presenta ancora alcuni limiti. Per riempire una singola cartuccia a questa velocità sono necessari oltre 11 giorni.

Cerabyte mira a servire principalmente gli hyperscaler, le imprese e gli operatori di data center. L’azienda prevede che il mercato totale indirizzabile raggiungerà i 500 miliardi di dollari entro il 2030, con un aumento di sei volte rispetto al 2023. La tecnologia di Cerabyte offre significativi risparmi sui costi, con una potenziale riduzione del costo totale di proprietà (TCO) fino al 75%. Questo risultato è ottenuto grazie al consumo zero di energia a riposo e a una densità di dati volumetrica eccezionalmente elevata.

Per quanto riguarda i prezzi, Cerabyte intende mantenere il suo prodotto di punta a prezzi accessibili. Con i nastri LTO-8 che costano circa 4 dollari per terabyte, la cartuccia di archiviazione da 10 petabyte di Cerabyte potrebbe avere un prezzo allettante di 40.000 dollari, il che la rende un’opzione interessante per chi ha bisogno di archiviazione ad alta capacità.

Oltre alle sue impressionanti capacità di archiviazione, la tecnologia di Cerabyte ha il potenziale per essere ecologica. L’azienda punta a ridurre il costo dei supporti a meno di 1 dollaro per terabyte entro il 2030, riducendo al contempo in modo significativo le emissioni di anidride carbonica del 99%.

Sebbene rimangano alcuni interrogativi, come l’integrazione dei meccanismi di lettura/scrittura e dei supporti, l’approccio innovativo di Cerabyte all’archiviazione dei dati è senza dubbio una svolta. Mentre il settore attende con ansia il lancio ufficiale, tutti gli occhi sono puntati su Cerabyte e sulle sue meraviglie in ceramica.