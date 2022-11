Uno degli elementi più importanti di un set-up è la tastiera, capace di rivoluzionare completamente le vostre sessioni di gioco. Al giorno d’oggi esistono migliaia di modelli differenti e fasce di prezzo che vanno dall’economico al molto costoso, per prestazioni di qualità elevatissima; su Amazon è attualmente in super sconto una tastiera che rientra in questa categoria, rappresentando un’offerta davvero imperdibile!

La Logitech G910 Orion Spectrum è infatti attualmente disponibile a soli 108,99€ invece di 208,99€; si tratta di uno sconto del 48%, che vi permetterà di portarvi a casa una tastiera fantastica quasi a metà prezzo, risparmiando 100,00!

Grazie alla G910 Orion Spectrum potrete giocare agilmente a qualsiasi titolo, sfruttando gli switch meccanici Romer-G che offrono tempi di risposta rapidissimi: si tratta della tastiera più veloce di sempre di Logitech, dato che l’azionamento da 1,5 mm rende l’imput fulmineo. Inoltre, ci sono ben 9 tasti G che potrete programmare a vostro piacimento, in modo da personalizzare la vostra esperienza in base a ciò che vi serve.

Ovviamente in una tastiera gaming non possono mancare le luci RGB, e quella di Logitech non rappresenta un’eccezione: è presente una tavolozza da 16 milioni di colori completamente personalizzabile, cosicché possiate cambiare le sfumature in base ai titoli a cui state giocando o impostare un tono fisso che vi piace.

La G910 Orion Spectrum non è solamente una tastiera fantastica per il gaming, ma si implementerà alla perfezione nel vostro set-up tramite all’integrazione con Arx Control; potrete infatti connettere i vostri smartphone e tablet tramite la smart dock regolabile, per poi visualizzare le informazioni e statistiche di gioco nel vostro dispositivo. Insomma, avrete un centro di controllo personalizzato sempre a portata di mano, per delle sessioni di gioco ancora più agevoli e pratiche.

Ciò detto, non possiamo che consigliarvi l’acquisto della G910 Orion Spectrum, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo poi a considerare la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna non solo rapida, ma anche gratuita di tutti gli ordini! Il servizio è completamente gratis per i primi 30 giorni dall’attivazione, quindi questo acquisto rappresenta il momento perfetto per provarlo!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!