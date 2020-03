11% di sconto su tutti i ThinkPad L grazie a questo buono sconto!

Se siete alla ricerca di un’ottima occasione per rinnovare il vostro comparto PC che vi sia di supporto in questi difficili giorni di quarantena forzata, allora questa è l’occasione che fa per voi! Grazie ad una nuova collaborazione con Lenovo, infatti, vi offriamo un esclusivo coupon sconto con cui potrete acquistare uno degli ottimi Lenovo ThinkPad Serie L con l’11% di sconto!

Il codice è unico, TOMSHWL, ma potrà essere utilizzato su tutti i prodotti della promozione, garantendovi su ognuno di essi uno sconto del 11%! Del resto, si se si parla di Lenovo, si parla di una delle migliori aziende per quanto riguarda i notebook da lavoro, dunque perfetti per chi deve muovere i primi passi nell’ambito del lavoro da casa!

Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo i link ai prodotti disponibili per la promozione, ricordandovi che essa durerà a partire da oggi e fino al prossimo 22 marzo 2020. Avrete quindi pochi giorni per garantirvi uno degli ottimi e durevoli ThinkPad Serie L a prezzo scontato!

N.B. ricordati di inserire il codice sconto TOMSHWL nel carrello al momento dell’acquisto. Il codice sarà valido fino al giorno 22 marzo 2020. I prezzi seguenti sono da intendersi senza lo sconto applicato dal codice.

I prodotti validi per la promozione

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!