Il servizio di immagini e contenuti stock 123RF ha introdotto importanti novità nell’approccio degli utenti alla libreria grazie all’intelligenza artificiale. La nuova ricerca AI di 123RF assicura tempi di risposta più veloci, risultati maggiormente pertinenti alla ricerca e un’esperienza più intuitiva.

La nuova funzionalità si basa si un algoritmo che fornisce risultati precisi e allo stesso tempo esteticamente gradevoli. La ricerca AI è molto versatile e funziona sia con termini generici o vaghi che con elementi descritti in maniera più accurata. Sono supportate anche le ricerche con titoli di blog e articoli, descrizioni lunghe e linguaggio spontaneo. L’algoritmo è in grado di riconoscere i colori e altri attributi visivi delle immagini, quindi riesce a fornire una serie più ampia e diversificata di risultati, così da soddisfare le esigenze specifiche di un maggior numero di utenti. La ricerca AI supporta inoltre diverse lingue, risultando ancora più facile da usare.

Alex P’ng, CEO di 123RF spiega “Tradizionalmente, l’industria dei contenuti stock ha sempre fatto molto affidamento sulle parole chiave fornite dai contributor. Oggi, 123RF si distingue dai concorrenti con una tecnologia che integra l’intelligenza artificiale riconoscendo visivamente oggetti, stati d’animo o concetti ma anche attributi come etnia, età e sesso dei modelli in un’immagine.

Jack Sen Pang, Chief Product e Technology Officer, sottolinea l’importanza di questa novità: “Sfruttando la tecnologia AI proprietaria e la nostra lunga esperienza, andiamo oltre la tradizionale dipendenza dalle parole chiave nel settore delle immagini stock. Gli utenti ottengono risultati superiori basati sugli attributi visivi.”

La ricerca AI si adatta all’esperienza dell’utente, combinando comportamenti avanzati e risultati personalizzati: man mano che gli utenti interagiscono con la piattaforma, i risultati diventano sempre più personalizzati, assicurando di trovare sempre quello di cui si ha bisogno. La nuova funzionalità è un vantaggio anche per i contributor, dal momento che assicura un’esposizione equa delle immagini pertinenti alla ricerca effettuata, portando a conversioni maggiori.

Come primo componente chiave della strategia basata sull’intelligenza artificiale di 123RF, la funzione di ricerca AI è solo una delle tre principali tecnologie di intelligenza artificiale impostate per trasformare l’esperienza dell’utente. Per il futuro sono previste ulteriori funzionalità basate sull’AI, che semplificheranno la generazione di immagini, l’editing avanzato e l’automazione. L’obiettivo finale è consentire agli utenti di navigare nella piattaforma con velocità e precisione, trovando il contenuto giusto con strumenti intuitivi che integrano l’intelligenza artificiale.

Credit immagine di copertina: 123RF.com