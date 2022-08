Se da un lato la carenza di chip e le relative difficoltà di approvvigionamento creano sicuramente dei disagi nel poter reperire molti prodotti nel mercato, dall’altro possono rappresentare un’opportunità per delle nuove realtà che vogliono entrare nel settore mirando addirittura a competere con i suoi principali attori, attualmente Intel, Nvidia, AMD e molti altri. È il caso di nuovi venture capitalist (capitalisti a rischio) che hanno iniziato a investire delle grosse cifre già dallo scorso anno, qualcosa come 19,4 miliardi di dollari, in nuove startup che si occupano di semiconduttori.

Si tratta senza dubbio di somme enormi che potevano forse essere impensabili negli anni passati. Il settore dei semiconduttori ha infatti storicamente avuto un’elevata barriera finanziaria per l’ingresso di nuove realtà, rappresentata da alti costi di produzione e aziende fortemente radicate come quelle sopra citate. I tempi attuali tuttavia, dove l’impianto della catena di approvvigionamento è andato in crisi, hanno fatto emergere nuovi modelli di produzione: una di questi sono le cosiddette “aziende Fabless-chip“, ovvero quelle società che come AMD esternalizzano la produzione dei propri prodotti a fonderie terze, ad esempio TSMC, o MediaTek che di recente si è affidata a IFS (Intel Foundry Services). Si tratta di un modello che si è diffuso rapidamente negli ultimi anni, anche a causa delle nuove esigenze informatiche che hanno un po’ sconvolto quelle che erano le vecchie fondamenta dell’industria dei chip.

Ad attrarre gli investimenti dei venture capitalist è stato il grosso assortimento di startup, nonché i loro ambiziosi progetti che potrebbero dare il via a importanti rivoluzioni in questo campo. I progetti emergenti spaziano dalla realizzazione di chip destinati all’intelligenza artificiale e all’apprendimento automatico, all’integrazione dei semiconduttori nei vestiti. Le aziende sono state selezionate in base al loro capitale, alla loro dirigenza e altri criteri che determineranno chi delle altre startup potrà beneficiare dei finanziamenti. Nextiles, Geminus e Lightmatter sono alcuni dei nomi presenti nella lista.

Rimanendo in ambito chip e semiconduttori, un nuovo prototipo del Core i9-13900K, processore di punta della nuova gamma di processori Raptor Lake di Intel, è da poco emerso su Geekbench 5 riuscendo a toccare frequenze di funzionamento molto spinte, oltre che a ottenere dei punteggi elevati nelle prove a confronto con l’attuale gamma. Trovate maggiori approfondimenti nel nostro articolo dedicato.