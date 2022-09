Se avete capito l’importanza di tenere al sicuro i vostri dati online, dalle password alle carte di credito, e cercate una soluzione che soddisfi l’intera famiglia, vi informiamo che potete provare gratuitamente 1Password Families per 14 giorni e ottenere poi uno sconto del 50% sul piano famiglia, ossia quello che vi permetterà di creare e gestire fino a 5 account diversi.

La sicurezza sul web non è mai troppa e, al giorno d’oggi, basta poco per cadere in una trappola, rischiando così di perdere documenti importanti o l’accesso ai siti sui quali ci si è iscritti. 1Password è tra le migliori soluzioni relative a questo tipo di sicurezza online e, oltre a memorizzare in un luogo sicuro e crittografato le varie password, consente anche di archiviare le copie dei vostri documenti più importanti.

Photo credit: 1password

Un software di sicurezza che tutti dovrebbero avere, a maggior ragione se lo stesso computer viene utilizzato da più membri della famiglia, dove ognuno visita ed esegue l’accesso a determinati siti web, aumentando così il rischio di essere esposti ad attacchi informatici. 1Password Families è pensato proprio per venire in contro a queste esigenze, mantenendo privati e in un unico software i dati di accesso di ogni membro della famiglia.

Se avete la necessità di condividere alcuni dati con ogni componente della famiglia, potrete farlo sempre con la massima sicurezza, grazie alle numerosi funzioni integrate nel programma. Inoltre, non sarà più necessario ricordarsi di ogni dato di accesso, visto che l’unica password che dovrete tenere a mente sarà quella riservata all’accesso a 1Password Families. Ci penserà poi il software a farvi selezionare i dati di login corretti in base al sito al quale volete connettervi.

Se le vostre password attuali sono deboli e volete renderle più sicure, 1Password verrà ancora una volta in vostro aiuto, poiché include una funzione di creazione password complesse e uniche, studiate appositamente per proteggere i vostri account. Il tutto può essere sincronizzato con i vostri dispositivi mobile, cosicché anche quest’ultimi rimangano protetti. Insomma, un software completo e in grado di semplificare molto le vostre attività al PC, ora a un prezzo decisamente interessante.

Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito al software, scoprendo le altre funzioni integrate, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato.

