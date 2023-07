Dopo un’attesa decisamente lunga, 1Password è finalmente disponibile per il download direttamente dal Microsoft Store. L’app è stata scovata dall’utente Twitter kid_jenius e rende decisamente più facile scaricare uno dei migliori password manager, largamente diffuso anche se a pagamento.

1Password non è certo il primo software per la gestione delle password a sbarcare su Microsoft Store: da tempo è disponibile ad esempio Bitwarden, senza dubbio uno dei migliori password manager gratuiti, oltre che uno dei più apprezzati dagli utenti. Nonostante la presenza sullo Store, in passato abbiamo provato Bitwarden su sitemi con Windows 11 S e non siamo riusciti a farlo funzionare; speriamo che per 1Password la situazione sia diversa, in caso contrario si dovrà uscire dalla “modalità S” di Windows.

Un password manager è uno strumento potente e utile, che tutti dovrebbero usare: se ancora non lo fate e usate la stessa password per tutti i servizi, o ve le scrivete tutte da qualche parte (non sappiamo quale delle due cose sia la peggiore), dovreste cominciare a farlo. Se non sapete bene di cosa stiamo parlando ve lo spieghiamo in questo approfondimento, in caso contrario l’arrivo di 1Password su Microsoft Store potrebbe essere un’ottima scusa per iniziare: è presente un periodo di prova gratuito di 14 giorni, doo il quale si dovrà passare a uno dei piani a pagamento, così suddivisi:

Personale e famiglia

1Password : 2,99$ al mese con fatturazione annuale (14 giorni di prova gratuita) 1Password Families (5 persone): 4,99$ al mese con fatturazione annuale (14 giorni di prova gratuita)



Team e azienda