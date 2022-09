Hydra è un software di terze parti per l’overclock sulla piattaforma AMD sviluppato e lanciato alla fine dello scorso anno da Yuri Bubliy, già autore di altri programmi simili, come DRAM Calculator for Ryzen e ClockTuner for Ryzen. Hydra è scritto interamente da zero ed è pensato per gli utenti più esperti, dando la possibilità di mettere mano ai parametri più avanzati per ottimizzare le prestazioni dei processori Ryzen e delle GPU Radeon, senza la necessità di accedere al BIOS della scheda madre. Il software mira a sostituire l’algoritmo boost di AMD, consentendo di modificare i profili per spingere ancor di più le frequenze di funzionamento o abbassare le tensioni, a seconda della situazione.

Fall plans. You already heard about my new calculator for DDR5 (demo soon), today it's time to tell you about the presets for RDNA2 video cards which could surprise you. RX 6800XT > RTX 3090TI this is reality. RADEON MONSTER PROFILE (RMP) More in the slides… pic.twitter.com/WnVUJOdmuR — Yuri Bubliy (@1usmus) September 24, 2022

Con un nuovo aggiornamento sui futuri sviluppi, lo sviluppatore ha informato la community su Twitter di essere al lavoro sul nuovo profilo “Radeon Monster Profile”, che permetterà di intervenire anche sui parametri che riguardano le frequenze e le tensioni delle schede video AMD RDNA2. Stando a quanto illustrato da Yuri, il profilo consentirebbe di sfruttare al massimo il potenziale dell’architettura, riducendo la tensione di funzionamento fino al 6%. In una diapositiva da lui condivisa, viene mostrato come il profilo “RMP” sia in grado di aumentare la frequenza di Radeon RX 6800XT di 300MHz, consentendo alla scheda di superare sia la sorella maggiore RX 6900XT, che l’avversaria RTX 3090 Ti nei benchmark su 3DMark Time Spy.

Fonte: Yuri Bubliy

I profili, attualmente ancora in fase di sviluppo, sono applicabili per diversi modelli di schede video AMD, anche se i risultati migliori potranno ovviamente essere ottenuti con le GPU custom dotate di un raffreddamento più prestante. Com’è facile immaginare, assieme alle performance ad aumentare saranno anche i consumi: attivando il profilo “RMP 305” la RX 6800XT ha infatti assorbito più energia della RX 6900XT.

L’aggiornamento per Hydra dovrebbe a ogni modo essere disponibile entro la fine dell’anno, il profilo RMP potrebbe successivamente funzionare anche con le prossime schede video RDNA3, in arrivo ufficialmente il 3 novembre. Il programma è sia disponibile gratuitamente che a pagamento in versione Pro, la quale offre alcune funzionalità avanzate. Anche se l’autore afferma che il suo programma si mantiene in un intervallo di tensioni sicuro, al fine di evitare possibili danni, ricordiamo che l’overclock può invalidare la garanzia della vostra GPU. Ogni intervento è quindi sempre a rischio e pericolo dell’utente.