Se siete alla ricerca di un monitor Samsung, allora dovreste dare un’occhiata alla promozione avviata dallo store ufficiale nelle ultime ore, soprattutto se non avete trovato nella Amazon Gaming Week il modello che stavate cercando. Samsung ha rilasciato infatti un coupon del valore del 20%, compatibile su ben 13 monitor, dai più innovativi fino agli smart monitor.

Il coupon da inserire nell’apposita sezione durante il checkout è “MONITOR20“, la cui scadenza è fissata per il 31 maggio. Il codice sconto lo si potrà utilizzare anche sui modelli già scontati, per un risparmio davvero consistente e mai così conveniente. Perché quindi non approfittarne per acquistare l’Odyssey Neo G8 G85NB da 32″, visto che lo si potrà portare a casa a 1.079,20€ invece di 1.679,00€?

Parliamo di uno dei migliori monitor da gaming presenti in circolazione, acclamato dalla critica e pluripremiato a livello mondiale. C’è da dire che esistono due modelli di Odyssey G8, entrambi presenti in questa promozione. Quello qui proposto è il modello con pannello Quantum Mini-LED, che fa della luminosità, e non solo, il suo punto di forza.

Va detto anzitutto che questo particolare pannello dispone di ben 1.196 zone di local dimming, davvero tante per uno schermo da 32″, visto che tali quantità è difficile trovarle anche sulle migliori smart TV. Nell’uso pratico si traducono in una visualizzazione d’immagini di qualità superiore, con 12 bit di intensità.

Ogni dettaglio di un’immagine sarà visualizzato anche negli ambienti più luminosi, grazie al Quantum HDR 2000 e al suo incredibile rapporto di contrasto 1.000.000:1. Odyssey G8 è poi il primo monitor ad arrivare a 240Hz in UHD pertanto, qualora non si fosse capito, parliamo di un modello per i puristi del PC.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Samsung dedicata a questa promo, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

NB: ricordatevi di inserire il coupon “MONITOR20” per ottenere lo sconto extra del 20%.

