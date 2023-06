State valutando l’acquisto di un notebook che vi assicuri performance di qualità ma a un prezzo davvero vantaggioso? In tal caso, vi consigliamo uno dei modelli Hp più interessanti, il Chromebook 15A di HP in sconto da Euronics del 44%! Per pochissimo, o meglio fino a esaurimento scorte, potrete portarlo a casa a soli 249,00€ invece di 449,00€.

Una proposta davvero imperdibile tenendo presente che non solo si tratta di un PC con un display ampio da 15,6″ e un validissimo processore Intel Celeron. Dunque, si tratta della proposta perfetta anche per chi ha poco spazio a disposizione sulla scrivania o magari lavora e studia spesso fuori casa!

Il Chromebook 15A vi assicura una potenza straordinaria per un’intera giornata di lavoro o studio! Grazie al sistema operativo Chrome OS abbinato a una batteria con lunga autonomia, sarete certi di poter svolegere le vostre task al meglio anche quando non siete a casa e non avete una presa di corrente nelle vicinanze. Il sistema operativo Chrome, inoltre, è di facile utilizzo ed è stato progettato per garantire sicurezza, maggiore protezione sul Web e velocità in ogni condizione,

Da menzionare anche la valida scheda grafica UHD Intel che vi consente di riprodurre contenuti in 4K e divertirvi con i vostri giochi preferiti in 720p, senza la necessità di una scheda grafica dedicata. Con le eccezionali prestazioni grafiche Intel UHD, questo PC farà la differenza in ogni vostra attività.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Euronics dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

