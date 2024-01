400€ di sconto su questo spettacolare notebook gaming MSI con RTX 3050

Desiderate augurare l'anno nuovo acquistando un notebook da gaming che vi consenta di giocare a qualsiasi titolo nella vostra libreria in modo estremamente fluido, oltre che competere online e svolgere qualsiasi attività desideriate? In tal caso vi segnaliamo che l'ottimo MSI Katana GF66, dotato della scheda video RTX 3050, è in sconto su Amazon per un tempo limitato a soli 999,00€ invece di 1.399,00€!

MSI Katana GF66, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto dell'MSI Katana GF66 è altamente consigliato per gli appassionati di gaming che vogliono godere di titoli recenti con impostazioni grafiche elevate e un gameplay estremamente fluido. Il display con frequenza di aggiornamento di 144 Hz garantisce, infatti, un'esperienza senza interruzioni o effetti di stuttering, mentre la potente scheda video NVIDIA RTX 3050 offre prestazioni eccezionali sia durante le sessioni di gioco intense che nelle attività di multi-tasking.

Questo notebook, alimentato dal nuovo processore Intel Core i7 12700H con architettura multi-core, è capace di offrire prestazioni all'altezza delle esigenze degli utenti più impegnativi, ma non solo. È l'ideale per coloro che desiderano non solo un'esperienza di gioco di qualità, ma anche un dispositivo versatile per lavoro o studio: con un SSD da 512GB garantisce velocità di lettura/scrittura super rapide, mentre la tastiera RGB a 4 zone aggiunge un tocco accattivante al design complessivo del portatile.

Insomma, l'MSI Katana 15 è un affare davvero imperdibile per gli appassionati di gaming giacché non solo offre prestazioni di alto livello, ma anche un'esperienza di gioco coinvolgente ed elegante. Inoltre, avrete anche la possibilità di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

